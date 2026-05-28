USA og Iran nærmer seg enighet om intensjonsavtale

USA og Iran nærmer seg enighet om en intensjonsavtale som forlenger våpenhvilen med 60 dager. Avtalen skal imidlertid ennå ikke være godkjent av president Donald Trump.

I avtaleteksten står det blant annet at skipstrafikken gjennom Hormuzstredet skal gå uhindret i 60-dagersperioden, ifølge en av de amerikanske kildene. Iran skal også fjerne alle minene fra stredet innen 30 dager, og den amerikanske sjøblokaden skal fjernes. En intensjonsavtale er ikke bindende, men viser til punkter som det er enighet om og som partene er villige til å gjennomføre.

De videre forhandlingene skal i første omgang handle om hva som skal skje med høyanriket uran som allerede er produsert og hva som skal skje videre med den iranske anrikingen. Ifølge Axios skal det ha vært enighet om de fleste punktene på tirsdag, men forhandlerne på begge sider trengte godkjenning fra høyere hold. De iranske forhandlerne har senere meldt at de har fått de nødvendige klarsignalene og at de kan signere, ifølge de amerikanske kildene.

Iran har imidlertid ikke bekreftet dette.

For noen dager siden uttalte utenriksminister Marco Rubio optimisme om at det nærmet seg enighet om en intensjonsavtale, mens president Trump uttalte at han ennå ikke var fornøyd. Han har flere ganger sagt at det er enighet om en avtale, men dette har ikke kommet noen konkret ut av. Iran har flere ganger avvist Trumps optimistiske utspill, som har vært blandet med trusler og krav om at Iran føyer seg helt etter de amerikanske kravene.

En mann med et iransk flagg i sentrum av Teheran tidligere i mai. I dag hadde USA og Iran igjen møtet om en mulig avtale.

De iranske forhandlerne har satt press på forhandlerne fra USA om å få noen resultater, og det er mulig at det vil bli noen fremgang snart.





