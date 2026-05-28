USA og Iran: Ny konflikt i Hormuzstredet

USA har gjennomført angrep mot iranske militære mål etter meldinger om eksplosjoner ved havnebyen Bandar Abbas. USAs utenriksminister Marco Rubio og president Donald Trump under et kabinettmøte avviste meldinger om en avtale med Iran om Hormuzstredet, og advarte Oman mot å forsøke å kontrollere det strategiske stredet. En amerikansk tjenesteperson sier at angrepene var defensive og ment for å opprettholde våpenhvilen.

USA har for andre gang denne uken gjennomført angrep mot iranske militære mål. Det skjer etter meldinger om eksplosjoner ved havnebyen Bandar Abbas i natt.

USAs utenriksminister Marco Rubio og president Donald Trump under et kabinettmøte i Det hvite hus. Det var her Trump avviste meldinger om en avtale med Iran om Hormuzstredet, og advarte Oman mot å forsøke å kontrollere det strategiske stredet. En amerikansk tjenesteperson sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuzstredet.

Irans statlige nyhetsbyrå Tasnim siterte en militærkilde på at Den islamske revolusjonsgarden avfyrte varselskudd mot et amerikansk oljetankskip som forsøkte å passere stredet, og tvang det til å snu. USA gjennomførte også angrep i Sør-Iran mandag, noe Iran betegnet som et "grovt brudd" på våpenhvilen partene inngikk i begynnelsen av april. Trump tok onsdag avstand fra meldinger på iransk statlig TV om at partene har blitt enige om et avtaleutkast.

Avtalen skal ifølge TV-kanalen gjenopprette skipstrafikken gjennom stredet innen én måned, med Iran og Oman som felles forvaltere. USA innførte samtidig sanksjoner mot det iranske organet, som på engelsk går under navnet Persian Gulf Strait Authority, som ble opprettet for å styre skipstrafikken gjennom Hormuzstredet. USAs finansminister Scott Bessent varsler konsekvenser for aktører som velger å samarbeide med det iranske organet.

Til tross for at Det hvite hus de siste dagene har antydet at en innledende avtale kan være nært forestående, viser de siste hendelsene at partene fortsatt står langt fra hverandre. Iran krever retten til å berike uran, kontroll over Hormuzstredet og opphevelse av sanksjoner, krav som møter sterk motstand fra amerikansk side. Krigen har krevd tusenvis av liv og sendt globale energipriser kraftig i været.

Hormuzstredet sto før krigen for en femtedel av verdens olje- og LNG-trafikk, men antallet daglige gjennomfarter har falt med 88 prosent siden krigens utbrudd. Oljeprisene, som falt over fem prosent onsdag, steg igjen med nesten to prosent til 90,38 dollar fatet i tidlig asiatisk handel torsdag, etter at Reuters meldte om de nye angrepene





Axios: USA og Iran enige om å åpne HormuzstredetAvtalen som Iran og USA skal være nær ved å signere inneholder blant annet at våpenhvilen blir forlenget med 60 dager og at Hormuzstredet blir gjenåpnet, ifølge Axios.

