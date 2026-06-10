USA og Iran: Ny runde med angrep

USA bekrefter at det er igangsatt nye angrep mot Iran. Iranske medier melder om eksplosjoner flere steder i landet. To skip i Hormuzstredet skal være angrepet av Iran, ifølge iranske medier. Natt til onsdag svarte Iran med langdistansemissiler mot amerikanske baser i Jordan. Natt til torsdag har USA igjen angrepet. USAs president Donald Trump advarte Iran om at USA kan angripe på ny om ikke en avtale blir inngått.

USA bekrefter at det er igangsatt nye angrep mot Iran. Iranske medier melder om eksplosjoner flere steder i landet. To skip i Hormuzstredet skal være angrepet av Iran, ifølge iranske medier.

Natt til onsdag svarte Iran med langdistansemissiler mot amerikanske baser i Jordan. Natt til torsdag har USA igjen angrepet. USAs forsvarsminister Pete Hegseth uttalte onsdag kveld at USA kom til å bombe viktige anlegg i Iran i natt. Iran gjengjeldte angrepene med langdistansemissiler og droneangrep mot amerikanske baser i Kuwait, Jordan og Bahrain.

Det er meldt om trefninger mellom iranske og amerikanske styrker til havs. Iranske medier melder at to skip som forsøkte å passere gjennom Hormuzstredet er truffet av iranske angrep. USAs president Donald Trump uttalte tirsdag kveld at USA så seg nødt til å svare Iran, etter at et amerikansk apasjehelikopter styrtet i Hormuzstredet mandag. Ifølge Iran sto de ikke bak angrep mot helikopteret.

Angrepene mot Iran ble avsluttet i morgentimene, og CENTCOM hevdet det dreide seg om presisjonsangrep mot iranske militærmål nær Hormuzstredet. Trump advarte Iran om at USA kan angripe på ny om ikke en avtale blir inngått. Natt til torsdag pågår det nye angrep





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