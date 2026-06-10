The text reports on the latest developments in the ongoing tensions between the United States and Iran, including the confirmation of new attacks, explosions reported in Iran, and the threat of further attacks by the US. It also mentions the recent clashes between Iranian and US forces at sea and the possibility of a renewed escalation in the conflict.

USA bekrefter at det er igangsatt nye angrep mot Iran. Iranske medier melder om eksplosjoner flere steder i landet. Sistnevnte meldte også om trefninger mellom iranske og amerikanske styrker til havs.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters som siterer amerikanske statlige medier. Det halvstatlige nyhetsbyrået Mehr melder at luftvern er aktivert i Fars, Asaluyeh og vest i hovedstaden Teheran, og at det er hørt eksplosjoner i Sirik og Minab. Statlige medier har meldt om høye lyder som kom fra øya Kish. Det statlige nyhetsbyrået Tasnim melder at det ikke dreier seg om eksplosjoner på Kish eller Qeshm-øyene, men at lydene ser ut til å komme fra sammenstøt i Persiabukta.

Det skjer etter at forsvarsminister Pete Hegseth kort tid i forveien sa at USA kommer til å bombe viktige anlegg i Iran i natt. USAs midtøstenkommando kommer til å få det travelt, sa han onsdag kveld ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepene skjer bare et døgn etter forrige angrepsrunde. Natt til onsdag angrep Iran og USA hverandre etter at president Donald Trump påsto at iranske styrker hadde skutt ned et amerikansk helikopter.

Hegseth sier at begge de to Apache-pilotene er 'i god form'. Angrepene stanset tidlig onsdag morgen norsk tid, men Trump advarte Iran om at USA kan angripe på ny om ikke en avtale blir inngått. Oljeprisen kan bevege seg mot 150 dollar fatet dersom krigshandlingene mellom USA og Iran blusser opp igjen, anslår Rystad Energy. Den siste opptrappingen mellom USA og Iran har satt våpenhvilen fra april under sterkt press, skriver energianalyseselskapet i et markedsnotat.

Rystad Energy viser til at råoljeprisene har steget, samtidig som finansmarkedene, blant dem amerikanske aksjer, har falt. Det for tidlig å si om den nåværende opptrappingen markerer en full gjenopptakelse av fiendtlighetene eller en farlig, men fortsatt håndterbar episode, sier Jorge Leon, senior visepresident og leder for geopolitisk analyse i Rystad Energy. Han sier usikkerheten også gjenspeiles i oljeprisen.

Ifølge Leon steg prisen på den nærmeste Brent-kontrakten kraftig til rundt 94,5 dollar fatet onsdag, før den falt tilbake mot 93 dollar fatet. Den siste markeringen ble lagt til gaten utenfor kontoret til statsminister Edi Rama. Mange av innbyggerne i Albania er frustrert over at han ikke har gjort mer for å fjerne korrupsjonen i landet eller forbedre helsetjenestene, skriver Reuters. Sentralkommandoen vil ha det travelt.

USA kommer til å slå hardt til mot Iran i natt, sier Hegseth





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