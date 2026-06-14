USA og Iran: Oljesanksjoner og gjenåpning av Hormuzstredet

USA vil løfte oljesanksjoner mot Iran i en periode, mens Hormuzstredet skal gjenåpnes umiddelbart. Iran har sagt at det ikke blir noen undertegning av en fredsavtale mellom USA og Iran i dag, men kommenterer overfor Reuters en del av innholdet i avtaleteksten.

USA vil løfte oljesanksjoner mot Iran i en periode, mens Hormuzstredet skal gjenåpnes umiddelbart, er elementer i avtaleforslaget, bekrefter en høytstående iransk tjenestemann. Iran har sagt at det ikke blir noen undertegning av en fredsavtale mellom USA og Iran i dag, men kommenterer overfor Reuters en del av innholdet i avtaleteksten.

Iran har gått med på at landet ikke skal produsere eller anskaffe atomvåpen. Iran godtar også at å fortynne lageret av høyanriket uran, mekanismen skal diskuteres i løpet av de neste 60 dagene. Iran skal gjenåpne Hormuzstredet umiddelbart for alle handelsfartøy, mens USA skal oppheve marineblokaden. USA samtykker til å frigi 25 milliarder dollar av Irans fryste midler, inkludert indirekte kontantoverføringer, samarbeid mellom regionale land og finansielle kredittlinjer.

Valgplakat til støtte for forslaget om å sette en øvre grense for befolkning i Sveits på 10 millioner. Foto: Manuel Geisser / Keystone via AP / NTBSveitsiske velgere heller mot å avvise forslaget om å sette en øvre befolkningsgrense på 10 millioner, viser prognoser på valgdagen. Sveits avholdt søndag folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning.

Den omstridte folkeavstemningen har splittet befolkningen. 45 prosent av velgerne stemte ja til forslaget, ifølge prognosen fra meningsmålingsfirmaet GFS Bern, skriver Reuters, som siterer den nasjonale kringkasteren SR. Det høyreorienterte Folkepartiet (SVP) støtter opp om planene, og har beskrevet det som et «bærekraftig initiativ». På den andre siden står den sveitsiske regjeringen, alle de andre store partiene, næringslivsledere og fagforeninger, som har kalt det et «kaos-initiativ».

Sveits befolkning har vokst raskt de siste årene, og innbyggertallet ligger nå på 9,1 millioner. 27 prosent av befolkningen er utlendinger. En person har syklet inn i et autovern i Gjesdal kommune i Rogaland søndag formiddag, opplyser politiet. Syklisten var også sammen med et annet sykkelfølge. De blir nå ivaretatt av helsepersonell.

Mannen i 40-årene har vært savnet siden natt til lørdag, da båten hans kantret. Lørdag ble redningsaksjonen avsluttet uten funn, og politiet opplyste at de antar at mannen er omkommet. Ukraina gikk natt til søndag til droneangrep mot flere industrianlegg i ulike områder av Russland. Ifølge president Zelenskyj ble et viktig kjemisk anlegg truffet.

Valgplakat til støtte for forslaget om å sette en øvre grense for befolkning i Sveits på 10 millioner. Foto: Manuel Geisser / Keystone via AP / NTB





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran og USA enige om intensjonsavtale om Hormuzstredet og sanksjonerIfølge iranske medier har Iran og USA kommet frem til en intensjonsavtale der USA forplikter seg til å trekke styrker ut av områdene rundt Iran, heve sanksjoner og frigire frosne iranske midler. Som del av avtalen skal Hormuzstredet administreres gjennom samarbeid med Oman. Avtalen er fremdeles et utkast og må godkjennes av høyere myndigheter. USA har tidligere insistert på at Iran ikke skal utvikle atomvåpen, og en atomsamlingsprosess skal starte innen 60 dager etter signering. Tidligere norsk ambassadør Kåre R. Aas mener signalene er mer positive enn før.

Read more »

Iran sende droner mot kommersielle skip i Hormuzstredet - USA nedkjemper trusselenIran sending multiple drones towards commercial vessels in the Strait of Hormuz, prompting US forces to shoot them down, ensuring the vital shipping lane remains open amid rising tensions.

Read more »

Avtale om fred mellom USA og Iran: Åpning av Hormuzstredet og atomspørsmålUSA og Iran er i ferd med å utarbeide en fredsavtale, med planer om å åpne Hormuzstredet for all trafikk etter signering. Avtalen innebærer også at Iran skal avskaffe sine atomkapabiliteter, kalt atomstøv. Mens Donald Trump avviser at fordelene går til Iran, og kritis partene for manglende godtro, er Iran usikker på signeringsdatoen og insisterer på å beholde retten til å anrike uran og kontrollere Hormuzstredet. Pakistan har fungert som mekler, og tekniske samtaler planlegges i neste uke.

Read more »

USAs president Donald Trump: Iran-fredsavtale kan signeres søndag, Hormuzstredet åpnes for skipsfartUSAs president Donald Trump hevder at en foreløpig fredsavtale mellom USA og Iran skal signeres søndag. Ifølge Trump vil Hormuzstredet umiddelbart åpnes for internasjonal skipsfart når avtalen er undertegnet, og partene skal deretter innlede nye forhandlinger om Irans atomprogram.

Read more »