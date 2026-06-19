USA og Iran signerte intensjonsavtale om å få slutt på krigen

USA og Iran signerte en intensjonsavtale om å få slutt på krigen. Avtalen legger opp til 60 dager med forhandlinger for å få på plass en endelig og konkret avtale. Det hvite hus hadde opprinnelig planlagt at visepresident J.D. Vance skulle fly til Sveits for å delta i forhandlingene, men nå vil han ikke reise i kveld.

Iran s president Masoud Pezeshkian underskriver intensjonsavtalen i Iran s hovedstad Teheran torsdag 18. juni. Sveits forblir klare til å legge til rette for disse samtalene. Det relevante forberedende arbeidet i Bürgenstock fortsetter, heter det i en uttalelse fra det sveitsiske utenriksdepartementet.

Noen timer tidligere opplyste Det hvite hus at USAs visepresident J.D. Vance ikke kom til å fly til Sveits som planlagt. - Logistikken rundt disse forhandlingene har aldri vært enkel eller forutsigbar. Per nå vil visepresidenten ikke reise i kveld, sier en talsperson for Det hvite hus sent torsdag.

USA og Iran signerte denne uken en intensjonsavtale om å få slutt på krigen. Den legger opp til 60 dager med forhandlinger for å få på plass en endelig og konkret avtale. Avtalen kom på plass etter at USA igjen gikk til angrep mot Iran to netter på rad i forrige uke. De amerikanske angrepene kom etter flere iranske drone- og rakettangrep natten i forveien, mot amerikanske militærbaser i Bahrain, Jordan og Kuwait.

En amerikansk talsperson sa da at de ikke hadde fått meldinger om skadede personer eller ødeleggelser. Iran har i praksis holdt Hormuzstredet stengt Hormuzstredet siden USA og Israel gikk til angrep på landet 28. februar. Det har ført til at prisen på blant annet olje har steget betraktelig. Det hvite hus hadde opprinnelig planlagt at visepresident J.D.

Vance skulle fly til Sveits for å delta i forhandlingene. Men nå vil han ikke reise i kveld, ifølge en talsperson fra Det hvite hus. Sveits har fortsatt sin rolle som mellommann i forhandlingene mellom USA og Iran. Landet har vært en viktig partner i forsøket på å få slutt på krigen mellom de to landene.

USA og Iran har vært i konflikt i flere år, og det har vært flere forsøk på å få slutt på krigen. Men det har vært vanskelig å komme til enighet, og krigen har ført til store menneskelige og økonomiske kostnader. Den nye intensjonsavtalen er et viktig steg mot å få slutt på krigen, og det er håp om at forhandlingene vil føre til en endelig avtale.

Men det er fortsatt mye arbeid å gjøre før krigen kan slås av. Det er viktig at alle parter er villige til å komme til enighet og å arbeide sammen for å få slutt på krigen.





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