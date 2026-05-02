USA omgikk Kongressen for milliardavtale om våpensalg til Midtøsten

Trump-administrasjonen godkjente våpensalg til Israel, Qatar, Kuwait og De forente arabiske emirater for over 8,6 milliarder dollar uten kongressens vanlige gjennomgang, med begrunnelse i en akutt sikkerhetssituasjon.

Den tidligere Trump-administrasjonen har benyttet seg av en unntaksbestemmelse for å omgå den vanlige kongressmessige gjennomgangen og godkjenne våpensalg til flere land i Midtøsten for en samlet verdi av over 8,6 milliarder dollar, noe som tilsvarer nesten 80 milliarder norske kroner.

Denne beslutningen har vakt oppsikt og reist spørsmål om transparens og kontroll med amerikansk våpeneksport. Salgene omfatter en rekke avanserte våpensystemer og tjenester, og mottakerlandene inkluderer viktige allierte som Israel, Qatar, Kuwait og De forente arabiske emirater. Administrasjonen begrunnet omgåelsen av kongressen med at det forelå en akutt sikkerhetssituasjon som krevde umiddelbare våpenleveranser til disse landene. Senator Marco Rubio, en fremtredende republikaner, støttet beslutningen og hevdet at den var nødvendig for å sikre stabilitet i regionen og beskytte amerikanske interesser.

Kritikere påpeker imidlertid at bruken av unntaksbestemmelsen undergraver kongressens rolle i utenrikspolitikken og kan føre til en eskalering av våpenkappløpet i Midtøsten. Det er også bekymring for at våpnene kan bli brukt i konflikter som resulterer i sivile tap og menneskerettighetsbrudd. Våpensalgene inkluderer betydelige oppgraderinger og påfyllingstjenester for Patriot luft- og missilforsvarssystemer til Qatar, med en verdi på omtrent 4 milliarder dollar. RTX Corporation og Lockheed Martin er identifisert som hovedleverandører for denne kontrakten.

Dette systemet er designet for å beskytte mot luftangrep og ballistiske missiler, og vil styrke Qatars forsvarsevne betydelig. I tillegg har administrasjonen godkjent salg av «Advanced Precision Kill Weapon Systems» (APKWS) til både Qatar og Israel, for henholdsvis 992 millioner dollar og et mindre beløp på over 147 millioner dollar til De forente arabiske emirater. APKWS er et presisjonsstyrt våpensystem som kan monteres på helikoptre og andre plattformer, og er effektivt mot lette pansrede kjøretøy og andre mål.

BAE Systems er hovedleverandøren av dette systemet. Videre har USA godkjent salg av et integrert kampledelsessystem til Kuwait, med en verdi på 2,5 milliarder dollar, hvor Northrop Grumman er blant de sentrale leverandørene. Dette systemet vil forbedre Kuwaits evne til å koordinere militære operasjoner og reagere på trusler. Det er viktig å merke seg at disse våpensalgene ikke bare har økonomiske konsekvenser for de involverte selskapene, men også geopolitiske implikasjoner for maktbalansen i Midtøsten.

Beslutningen om å omgå kongressen har utløst en debatt om den amerikanske våpenpolitikken og dens innvirkning på regional stabilitet. Noen argumenterer for at våpensalgene er nødvendige for å opprettholde USAs allianser og sikre landenes sikkerhet i en turbulent region. Andre hevder at salgene bidrar til å forverre konflikter og undergrave forsøkene på å fremme fred og diplomati. Det er også bekymring for at våpnene kan havne i hendene på ikke-statlige aktører eller bli brukt til å undertrykke befolkningen.

Kongressens rolle i å overvåke og kontrollere våpeneksporten er avgjørende for å sikre at den er i samsvar med USAs utenrikspolitiske mål og verdier. Kritikere oppfordrer til en mer åpen og ansvarlig prosess for godkjenning av våpensalg, og krever at administrasjonen redegjør for de potensielle risikoene og konsekvensene av disse transaksjonene.

Det er også et spørsmål om hvorvidt bruken av unntaksbestemmelsen er berettiget i dette tilfellet, og om det finnes alternative måter å imøtekomme landenes sikkerhetsbehov uten å omgå den demokratiske prosessen. Fremtidige våpenavtaler vil sannsynligvis bli gjenstand for nøye granskning og debatt, både i USA og internasjonalt





Finansavisen / 🏆 26. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Våpensalg Midtøsten Trump-Administrasjonen Kongressen Qatar Israel Kuwait De Forente Arabiske Emirater Patriot APKWS

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA: Prisveksten øker – Oljeprisen skyldes krigen i MidtøstenPrisveksten i USA steg til 3,5 prosent i mars, drevet av økende energipriser som følge av krigen i Midtøsten. Økonomisk vekst var litt lavere enn forventet.

Read more »

Trump-sønnenes selskap inngår droneavtale med USAPowerus skal levere avskjæringsdroner til det amerikanske luftforsvaret midt i en pågående konflikt med Iran.

Read more »

Palestinsk president nektet håndtrykk med israelsk kollega under FIFA-kongressenDen palestinske presidenten Jibril Rajoub diskuterte høylydt med FIFA-president Gianni Infantino og nektet å ta hånden på sin israelske kollega, til tross for forsøk på å mekle. Palestina anklager Israel for å bryte FIFAs regelverk ved å tillate fotball på okkupert land, men FIFA har ikke iverksatt tiltak.

Read more »

Fifa-president tar gjenvalg – spesielle scener på kongressenGianni Infantino vil gjerne gå på en ny periode som internasjonal fotballs mektigste mann. Det gjorde han klart under Fifa-kongressen torsdag.

Read more »

Trump trosser Kongressen: Trenger ikke godkjenning for krigenTrump varsler at han ikke vil søke godkjenning fra Kongressen for å fortsette krigen i Iran, til tross for at 60-dagersfristen er utløpt.

Read more »

Eskalerende spenning i Midtøsten: Iran truer med gjengjeldelse etter Trumps Hormuz-blokadeUSAs president Donald Trump truer med blokade av Hormuzstredet, noe som fører til økt spenning med Iran. Iran advarer om kraftige gjengjeldelsesangrep, og oljeprisene stiger. FNs generalsekretær advarer om katastrofale globale konsekvenser ved en langvarig blokkering.

Read more »