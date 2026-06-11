USA-prisøkningen nådde 4,2 prosent i mai, Trump skryter av aksjemarkedets oppgang, men rystet aksjemarkedet

Ferske tall fra Bureau of Labour Statistics (BLS) viser at prisøkningen i USA nådde 4,2 prosent i mai, målt mot samme periode i fjor. Rapporten fra det amerikanske arbeidsdepartementet er dårlige nyheter for Trump og republikanerne i et kritisk valgår, ettersom velgernes kjøpekraft er et av de absolutt viktigste temaene i valgkampen. Som svar på nyheten kom Trump med både oppsiktsvekkende og forvirrende uttalelser fra Det hvite hus. Presidenten skryter av aksjemarkedets oppgang gjennom sin andre periode som president, og påsto at USA i hemmelighet hadde smuglet 22 tankskip med millioner av fat olje gjennom Hormuzstredet. "Jeg elsker det. Tallene var kjempebra. Vet du hva jeg virkelig elsker? Jeg elsker inflasjonen." I en senere uttalelse forklarte Trump at han snakket om inflasjonstall som vil bli ekstremt gode så snart krigen mot Iran er over. "Jeg snakket om inflasjonstall som vil bli ekstremt gode så snart krigen er over. Da vil tallene rase nedover, og det er det jeg snakker om," sa Trump. Rystet aksjemarkedetI natt har USA gjennomført en rekke nye koordinerte angrep mot mål i Iran. Kombinasjonen av de høye inflasjonstallene og de amerikanske militærangrepene de siste dagene har rystet aksjemarkedet, skriver TheHill. Dow Jones-indeksen stupte med over 900 poeng, og både S & P 500 og Nasdaq opplevde kraftige fall. Inflasjonen har nå nådd sitt høyeste nivå på tre år, noe som understreker hvor hardt krigen i Iran rammer lommeboken til amerikanske forbrukere.

Ferske tall fra Bureau of Labour Statistics (BLS) viser at prisøkningen i USA nådde 4,2 prosent i mai, målt mot samme periode i fjor. Dette er en markant oppgang fra april-tallene, som lå på 3,8 prosent.

Rapporten fra det amerikanske arbeidsdepartementet er dårlige nyheter for Trump og republikanerne i et kritisk valgår, ettersom velgernes kjøpekraft er et av de absolutt viktigste temaene i valgkampen. Som svar på nyheten kom Trump med både oppsiktsvekkende og forvirrende uttalelser fra Det hvite hus. Presidenten skryter av aksjemarkedets oppgang gjennom sin andre periode som president, og påsto at USA i hemmelighet hadde smuglet 22 tankskip med millioner av fat olje gjennom Hormuzstredet.

"Jeg elsker det. Tallene var kjempebra. Vet du hva jeg virkelig elsker? Jeg elsker inflasjonen.

" I en senere uttalelse forklarte Trump at han snakket om inflasjonstall som vil bli ekstremt gode så snart krigen mot Iran er over. "Jeg snakket om inflasjonstall som vil bli ekstremt gode så snart krigen er over. Da vil tallene rase nedover, og det er det jeg snakker om," sa Trump. Rystet aksjemarkedetI natt har USA gjennomført en rekke nye koordinerte angrep mot mål i Iran.

Kombinasjonen av de høye inflasjonstallene og de amerikanske militærangrepene de siste dagene har rystet aksjemarkedet, skriver TheHill. Dow Jones-indeksen stupte med over 900 poeng, og både S & P 500 og Nasdaq opplevde kraftige fall. Inflasjonen har nå nådd sitt høyeste nivå på tre år, noe som understreker hvor hardt krigen i Iran rammer lommeboken til amerikanske forbrukere





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