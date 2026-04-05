USA redder piloter etter nedskytning i Iran: Eksperter roser operasjonen

Et amerikansk F-15 kampfly ble skutt ned over Iran, og USA satte inn en omfattende redningsaksjon for å hente ut besetningsmedlemmene. Eksperter hyller den komplekse operasjonen, mens Iran hevder å ha skutt ned flere amerikanske fly. Hendelsen illustrerer de høye innsatsen og ressursene som er involvert i konflikten.

Ingen kan måle seg med USA i slike operasjoner, ifølge eksperter. Derfor var det så viktig å redde ut de to besetningsmedlemmene i Iran. Fredag meldte iranske myndigheter at de hadde skutt ned et amerikansk F-15 kampfly over deres territorium. Om bord var to amerikanske flyvere, som begge skjøt seg ut. Piloten ble funnet etter kort tid, og deretter startet jakten på å finne den andre, en våpensystemoperatør.

Det ble en kamp mot klokken, der den iranske revolusjonsgarden sendte styrker for å lete etter ham, oppfordret folk om å hjelpe og utlovet en dusør. Ifølge rapporter fra amerikanske medier klarte spesialsoldatene i Navy Seal Team 6 å hente ham ut i en komplisert operasjon som involverte flere hundre amerikanske spesialsoldater, i tillegg til fly og helikoptre. Den amerikanske presidenten, i dette tilfellet Trump, uttalte at soldaten var alvorlig skadet, men ville klare seg fint. Han gjentok også trusler mot Iran hvis de ikke åpner Hormuz-stredet. USAs militære skal ha brukt titalls fly, bevæpnet med de mest dødelige våpnene i verden, for å hente ham ut. Det ble sluppet bomber mot iranske styrker for å holde dem unna fjellområdet der soldaten befant seg. Den iranske revolusjonsgarden hevder imidlertid at de har skutt ned flere amerikanske helikoptre og transportfly. Det amerikanske forsvaret skal dessuten ha ødelagt to av sine egne fly for å unngå at iranerne fikk dem. Bilder, angivelig fra iranske kilder, skal vise setet i det nedskutte F-15-flyet. Ifølge CNN stemmer det med hvordan setene i disse amerikanske kampflyene ser ut. Presidenten har uttalt at dette var første gang to amerikanske piloter er blitt reddet hver for seg bak fiendens linjer, og at ingen amerikanske liv skulle ha gått tapt i operasjonen. Oberstløytnant ved Luftkrigsskolen, Dag Henriksen, bekrefter at redningsoperasjonen krever enormt store ressurser. Han mener at USA er ledende innen denne typen operasjoner. Samtidig påpeker han at det er svært risikofylt, spesielt der helikoptre og personell må ned mot bakken og er sårbare for iranske våpensystemer. Henriksen tror det USA fryktet mest var å miste helikopter eller personell under redningsaksjonen. Dette understreker hvorfor det var så viktig for Trump-administrasjonen å få hentet ut begge besetningsmedlemmene, og å forhindre at Iran fikk fanget dem. Iran ville hatt en betydelig politisk fordel om de hadde fått tak i en amerikansk pilot eller våpensystemoperatør, og ikke bare vist sin militære kapasitet, men også at de kunne behandle krigsfanger i henhold til internasjonal lov. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har tidligere kritisert krigens regler. Fangen ville blitt et viktig kort i eventuelle forhandlinger med USA. Lars Peder Haga, oberstløytnant ved Luftkrigsskolen, påpeker at slike operasjoner krever ressurser som kunne vært brukt andre steder i krigføringen. Men han understreker viktigheten av å prioritere sine egne, og at å sikre pilotenes sikkerhet er viktig for moralen og for å unngå at motstanderen kan bruke dem til etterretning eller propaganda. Haga mener at hvis noen skulle få det til, måtte det være amerikanerne. USA og Israel gikk til angrep mot Iran for fem uker siden, og en meningsmåling viser at to tredjedeler av amerikanere ønsker en rask slutt på konflikten, som har ført til økte drivstoffpriser. Lars Peder Haga sier at det amerikanske forsvaret har spesialisert seg på denne typen redningsoperasjoner helt siden andre verdenskrig. I 1980 gikk det helt galt da de satte inn fly for å prøve å redde de 53 som var tatt som gisler på den amerikanske ambassaden i Teheran. Den mislykkede aksjonen den gangen førte til at USA bygde opp kapasiteten enda mer. Foreløpig er det ikke kommet mange detaljer fra redningsoperasjonen, men iranske myndigheter meldte søndag at de har skutt ned et C-130 transportfly og to Black Hawk-helikoptre. Ifølge amerikanske medier ble imidlertid to amerikanske transportfly som skulle brukes til å frakte ut flyverne og spesialsoldatene, stående fast i et fjerntliggende område av Iran. Hendelsene understreker den pågående konflikten og de militære kapasiteter og strategier som er i bruk





Aftenposten / 🏆 31. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Iran USA Redningsoperasjon Kampfly Militær Konflikt

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

