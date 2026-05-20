USA removes Francesca Albanese, UN expert on Palestinian territories, from sanctions list

The United States has removed Francesca Albanese, the United Nations' Special Rapporteur on the Israeli-occupied Palestinian territories, from the list of sanctioned individuals. The removal comes a week after a federal judge temporarily halted the sanctions. The judge ruled that the Trump administration likely violated Albanese's right to freedom of expression when it imposed the measures in response to her criticism of Israel's conduct during the Gaza conflict. In her function, Albanese had suggested that the International Criminal Court (ICC) probe potential war crimes committed by Israeli and American citizens. Sanctions against her included banning her from entering the US or using US banking services. Albanese's spouse and daughter, US citizens, filed a lawsuit against the Trump administration in February. The Office of Foreign Assets Control (OFAC) within the US Department of the Treasury confirmed that the sanctions would not be enforced as long as the order from the judge remains in place.

USA har fjernet Francesca Albanese , FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, fra listen over sanksjonerte personer.ksjonen skjer en uke etter at en føderal dommer midlertidig stanset sanksjonene.

Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt Albaneses rett til ytringsfrihet da den innførte tiltakene etter at hun kritiserte Israels krigføring på Gazastripen. Albanese er italiensk jurist og FNs spesialrapportør for de israelskokkuperte palestinske områdene. I denne rollen hadde hun anbefalt at Den internasjonale straffedomstolen (ICC) etterforsker mulige krigsforbrytelser begått av israelske og amerikanske borgere. Albanese ble ført opp på sanksjonslisten i fjor sommer.

Amerikanske myndigheter viste til at hun hadde forsøkt å få ICC til å gå videre med saker mot amerikanske og israelske tjenestepersoner, selskaper og ledere. Sanksjonene innebar at hun ikke kunne reise inn i USA eller bruke banktjenester der. Albaneses ektemann og datter, som er amerikanske statsborgere, saksøkte Trump-administrasjonen i februar. Det amerikanske finansdepartementets sanksjonskontor OFAC sier sanksjonene ikke vil bli håndhevet så lenge ordren fra dommeren står ved lag





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States United Nations Francesca Albanese Israeli-Occupied Palestinian Territories Right To Freedom Of Expression Sanctions Ordren OFAC International Criminal Court (ICC)

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Verdens største hangarskip hjemme fra krigen i IranDet amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford kom lørdag hjem til USA etter 326 døgn på tokt, blant annet til Midtøsten under krigen mot Iran.

Read more »

Verdens største hangarskip hjemme fra krigen i IranDet amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford kom lørdag hjem til USA etter 326 døgn på tokt, blant annet til Midtøsten under krigen mot Iran.

Read more »

Verdens største hangarskip hjemme fra krigen i IranDet amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford kom lørdag hjem til USA etter 326 døgn på tokt, blant annet til Midtøsten under krigen mot Iran.

Read more »

Verdens største hangarskip hjemme fra krigen i IranDet amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford kom lørdag hjem til USA etter 326 døgn på tokt, blant annet til Midtøsten under krigen mot Iran.

Read more »

Verdens største hangarskip hjemme fra krigen i IranDet amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford kom lørdag hjem til USA etter 326 døgn på tokt, blant annet til Midtøsten under krigen mot Iran.

Read more »

DR Kongo avlyser VM-treningsleir på grunn av ebola-utbruddFifa følger situasjonen tett før sommerens fotball-VM i USA, Canada og Mexico.

Read more »