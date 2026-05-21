USA's plans to reduce troops in Europe revealed, sparking concern among allies

The US plans to reduce the number of its troops in Europe from four to three, following a heated exchange between German Chancellor Friedrich Merz and President Trump. This decision comes amid concerns about the US's role in NATO and its commitment to European security.

Etter gjentatte trusler fra Trump , skal USAs planer endelig avsløres fredag denne uka, ifølge nyhetsbyrå. Avhengig: Donald Trump har lenge ment at europeiske Nato -land i større grad må ta ansvar for eget forsvar, og har kritisert allierte for å være for avhengige av USA.

Tirsdag opplyste det amerikanske forsvardepartementet at de vil redusere antall amerikanske kampbrigader i Europa fra fire til tre. Beskjeden kom kort tid etter en lengre ordkrig mellom Tysklands forbundskansler Friedrich Merz og presidenten, og startet da Merz kom med skarp kritikk av USAs krigshandlinger i Midtøsten. Uavhengig av ordkrigen med Merz, så har Trump-administrasjonen lenge gitt uttrykk for at USA ønsker å minske sin militære tilstedeværelse i Europa.

Både i nåværende og forrige presidentperiode har Trump truet med å trekke ut styrker fra europeiske Nato-land, og har også luftet tanken om å trekke USA helt ut av forsvarsalliansen. Det har ført til voldsom bekymring blant europeiske Nato-land, som brått har måttet planlegge for en framtid uten USA som en trygg beskytter. Utviklingen de siste ukene tyder også på at USAs nedskalering av eget bidrag til Nato har eskalert i tempo.

Ifølge tre kilder Reuters har pratet med, planlegger USA nå å redusere sitt bidrag til 'Nato Force Model'. Avtalen gir medlemslandene en samlet reserve av militærstyrker som er tilgjengelige dersom et Nato-medlem rammes av en konflikt eller en stor krise. Under en pressekonferanse med Tysklands forbundskansler Friedrich Merz i Det hvite hus, kom Trump med en oppsiktsvekkende uttalelse.

Reporter: Danny Son To / Dagbladet TV Det er ikke kjent hvor raskt Pentagon planlegger å flytte mer av ansvaret over på Europa. Ifølge Reuters planlegger Pentagon å annonsere planen for sitt framtidige militære samarbeid med Europa på et møte i Brussel på fredag. Flere europeiske ledere er nå bekymret for at USA gradvis kan redusere sin rolle i Nato og som Europas viktigste sikkerhetsgarantist.

Polens statsminister Donald Tusk advarte tidligere denne måneden om at 'den største trusselen mot det transatlantiske fellesskapet er ikke ytre fiender, men den pågående oppløsningen av alliansen vår'. I lys av Trumps Nato-trusler sa EUs forsvarskommissær at EU bør danne en ny forsvarsunion som skal omfatte europeiske medlemsland og Norge, Storbritannia og Ukraina. - Etter min oppfatning er ikke traktaten tilstrekkelig for vår forsvar.

Derfor oppfordrer jeg til opprettelsen av en ny og ekte europeisk forsvarsunion, sa han.fikk samtalene om et 'europeisk Nato' stadig større oppslutning blant medlemslandene i april. Både Sverige og Finland skal ha vært involvert i samtalene om Natos 'reserveplan'.

Trump og flere av hans rådgivere argumenterer på sin side for at europeiske Nato-land har brukt for lite på forsvar og blitt for avhengige av amerikansk støtte.innbærer ifølge dem at USA går tilbake til samme nivå på kampbrigader i Europa som i 2021. Beslutningen kommer ifølge uttalelsen etter en 'bred gjennomgang av USAs militære nærvær i Europa'. Departementet opplyser at utplasseringen av amerikanske styrker til Polen blir midlertidig forsinka som følge av beslutningen.

Den endelige plasseringen av amerikanske styrker i Europa skal avgjøres etter videre analyser av USAs strategiske og operative behov. De vil også vurdere i hvilken grad europeiske allierte selv kan bidra med styrker til forsvaret av Europa. Gjennomgangen er en del av Trumps 'America First'-politikk, som blant annet går ut på å presse Nato-allierte til å ta hovedansvaret for det konvensjonelle forsvaret av Europa





