USA's President Donald Trump Celebrates 80th Birthday with Kampsport Event

President Trump celebrates his 80th birthday with a kampsport event in Arlington, Virginia, as the country prepares to celebrate its 250th anniversary. The event is organized by UFC, the largest MMA organization in the world.

VIRGINIA/WASHINGTON DC (TV 2): USA s president Donald Trump fyller 80 år. Det blir feiret med kampsport foran Det hvite hus. HAGEFEST: Det gjøres klart for MMA -kamper i regi av UFC når USA feirer 250 års jubileum og president Trump samtidig fyller 80 år.

Foto: Evelyn Hockstein / Reuters / NTBFor samtidig som hovedstaden er pyntet for landets 250-årsjubileum feirer den aldrende presidenten 80 år. Et steinkast sør for Det hvite hus – over Potomac-elven til Arlington besøker TV 2 treningssenteret Urban Boxing. STOR FAN: President Donald Trump er stor tilhenger av kampsport. Foto: Kevin Lamarque / Reuters / NTB Det lukter splitter nytt i lokalene.

Kampsportsenteret er bare et av svært mange som har åpnet over hele USA de siste årene. For 20 år siden var kampsport en uglesett nisjeidrett – nå omsetter kampsport- og MMA-gym-industrien i USA for rundt 19 milliarder dollar årlig. Mike «Hulken» Easton – har lang erfaring som profesjonell kampsportutøver. Nå trener han mer eller mindre utrente mosjonister i kampsport.

Han gleder seg til det som skal skje søndag: LANG ERFARING: Mike «Hulken» Easton har gått kamper I UFC. Nå trener han mosjonister i Virginia. Foto: Frode Hoff / TV 2Mega-arrangementet, med ikke så få MAGA-tilhengere, skjer samme dag som Donald Trump fyller 80 år. Amerikanske presidenter, Donald Trump intet unntak, har hatt for vane å sole seg i glansen av store idrettsarrangement; det aller største er den årlige Superbowl-finalen i amerikansk fotball.

I desember fikk Trump også FIFAs nyinnstiftede, skandaleombruste fredspris. BUET PÅ: President Trump ble buet på da han var til stede på den tredje sluttspillkampen mellom New York Knicks og San Antonio Spurs. Foto: Nathan Howard / Reuters / NTB Kritikerne mener arrangementet på plenen utenfor Det hvite hus er nok et eksempel på sammenblanding av sport, politikk og persondyrking. Men det vekker liten bekymring blant de slagferdige TV 2 møter på kampsportsenteret i Arlington.

Sammen med treneren Drew, finpusser Morgan teknikken før han neste måned skal ut i en MMA-kamp i lavere divisjon. Drømmen er selvsagt å få gå kamper i det gjeveste ligaen innen MMA-sirkuset; UFC. ULOVLIG I NORGE: MMA er svært populært i USA men profesjonelle kamper er ulovlig i Norge. Foto: Frode Hoff / TV 2Han synes heller ikke kritikken mot UFC-kampen foran Det hvite hus har noe for seg, selv om han personlig kan styre sin begeistring for Donald Trump.

– Så lenge jeg kan trene, slåss og ha frihet til å gjøre det jeg vil i livet mitt, så er jeg lykkelig, understreker Mike, og slår ut med armene. Som så mange andre amerikanere – og særlig yngre menn – syns Mike kampsport er spennende. At Trump også har bursdag kommer i andre rekke. – Vi er jo amerikanere.

Du må kunne komme her og ha det bra og i tillegg tjene litt penger også, sier Mike og ser skrått på TV 2. MMA står for Mixed Martial Arts («blandede kampsporter»). Det er en fullkontakt-kampsport hvor utøvere kombinerer teknikker fra flere forskjellige kampstiler, for eksempel:UFC er den største og mest kjente MMA-organisasjonen i verden. Der konkurrerer mange av de beste MMA-utøverne profesjonelt. Kjente navn inkluderer





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Donald Trump Kampsport MMA UFC USA Virginia Arlington 250Th Anniversary Birthday Celebration

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