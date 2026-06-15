USA-sjef Trump sier at landet har signert en avtale med Iran og at Hormuzstredet åpnes helt fredag. En kilde forteller Reuters at det skal avholdes en signeringsseremoni fredag, men at USAs president Donald Trump, visepresident J. D. Vance og presidenten i den iranske nasjonalforsamlingen, Mohammad Bagher Qalibaf allerede har skrevet under.

USA-sjef Trump sier at landet har signert avtale med Iran og at Hormuzstredet åpnes fredag. En kilde forteller Reuters at det skal avholdes en signeringsseremoni fredag, men at USAs president Donald Trump , visepresident J. D. Vance og presidenten i den iranske nasjonalforsamlingen, Mohammad Bagher Qalibaf allerede har skrevet under.

Under en pressekonferanse i Frankrike under G7-toppmøtet sier Trump at avtalen med Iran allerede er signert og at Hormuzstredet åpnes helt fredag. Han forsikrer også at Iran ikke vil få atomvåpen. Frankrikes president Emmanuel Macron sier at det franske militæret er klart til å bidra i Hormuzstredet, avhengig av om USA er villig til å akseptere tilbudet. Trump kommenterte også krigene i Ukraina og Libanon under pressekonferansen





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Donald Trump Iran Hormuzstredet G7-Møtet Emmanuel Macron

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