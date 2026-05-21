USA skal kutte antall amerikanske kampbrigader i Europa

Artikkelen beskriver at USA skal redusere antall amerikanske kampbrigader i Europa fra fire til tre, og at den kommende uken offentliggjør sine planer for Nato.

Etter gjentatte trussler fra Trump , skal USAs planer for Nato i større grad avsløres fredag denne uka, ifølge nyhetsbyrå. Trump har lenge ment at europeiske Nato -land i større grad må ta ansvar for eget forsvar, og har kritisert allierte for å være for avhengige av USA.

USA skal redusere antall amerikanske kampbrigader i Europa fra fire til tre. Beskjeden kom kort tid etter en lengre ordkrig mellom Tysklands forbundskansler Friedrich Merz og presidenten, og startet da Merz kom med skarp kritikk av USAs krigshandlinger i Midtøsten. På en pressekonferanse med Tysklands forbundskansler Friedrich Merz i Det hvite hus, kom Trump med en oppsiktsvekkende uttalelse. De siste ukene tyder også på at USAs nedskalering av eget bidrag til Nato har eskalert i tempo.

Disse tanker bør bekymre europeiske Nato-land som brått har måttet planlegge for en framtid uten USA som en trygg beskyttelse. Utviklingen de siste ukene tyder også på at USAs nedskalering av eget bidrag til Nato har eskalert i tempo





