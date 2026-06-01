USA slo Senegal i generalprøven før VM

USA vant 3-2 over Senegal i en intens treningskamp. Christian Pulisic og Sadio Mané var blant målscorerne. Norge følger med før eget VM-oppgjør.

USA og Senegal møttes i en treningskamp i Greensboro, Nord-Carolina, bare noen dager før Norge flytter inn på sin VM-base i samme område. Kampen var en viktig generalprøve for begge lag før verdensmesterskapet, og den bød på mye underholdning og flere mål.

USA tok en tidlig ledelse og så ut til å ha kontroll, men Senegal kjempet seg tilbake to ganger. Til slutt var det USA som trakk det lengste strået og vant 3-2. Dette var en nyttig test for begge lag, spesielt med tanke på de defensive svakhetene som ble avslørt. For Senegal var det en påminnelse om at de må skjerpe seg i egen boks om de skal nå langt i VM.

For USA viste laget en imponerende angrepsvilje, men også en tendens til å slippe inn mål etter ledelse. Kampen startet eksplosivt. Allerede etter seks minutter brøt Christian Pulisic gjennom på kanten og fant en helt fri Sergiño Dest, som enkelt kunne sette ballen i det åpne målet. USA tok dermed kommandoen fra start.

I det 20. minutt doblet Pulisic selv ledelsen etter en flott pasning fra Ricardo Pepi. Han rundet keeper og scoret fra en spiss vinkel. Senegal reduserte rett før pause da Habib Diarra førte ballen høyt tempo mot et ryggende amerikansk forsvar og slo en perfekt stikker til Sadio Mané, som skjøt i steget og reduserte til 1-2. Etter pause byttet USAs landslagssjef Mauricio Pochettino hele laget, mens Senegals Pape Thiav bare gjorde tre bytter.

Mané utlignet i det 52. minutt etter en forsvarsrot fra USA. Han overrumplet en motspiller, vippet ballen over keeper og satte den i mål til 2-2. Men USA skulle likevel ha siste ord. I det 63. minutt la Timothy Weah inn et innlegg fra høyresiden.

Moustapha Mbow mislyktes med klareringen, og Folarin Balogun kunne skyte ballen i mål til 3-2. Dette ble også sluttresultatet. Senegal stilte med et sterkt lag i startoppstillingen: Mory Diaw i mål, en trebackslinje med Krépin Diatta, Abdoulaye Seck (senere erstattet av Moustapha Mbow) og Mamadou Sarr (senere Moussa Niakhaté). På midtbanen spilte Iliman Ndiaye (Bamba Dieng), Lamine Camara (Pape Gueye), Bara Sapoko Ndiaye, og Ismail Jakobs (Malick Diouf).

Angrepstroen besto av Habib Diarra (Pape Matar Sarr), Nicolas Jackson (Cherif Ndiaye) og Sadio Mané (Assane Diao). Norge møter Senegal i VM-kamp 22. juni i East Rutherford utenfor New York. Denne kampen ga et innblikk i hva Norge kan forvente: et fysisk sterkt og kontringsdyktig Senegal-lag. Men også et lag med defensive svakheter som Norge kan utnytte.

For USA var dette en oppløftende seier, men laget må jobbe med å holde ledelser. Alt i alt var dette en underholdende kamp som ga begge lag mye å tenke på før VM starter





