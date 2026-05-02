USA trekker ut 5000 soldater fra Tyskland – NATO krever svar og Tyskland vil ha sterkere europeisk forsvar

USA reduserer sin militære tilstedeværelse i Tyskland med 5000 soldater, noe som fører til reaksjoner fra NATO og et krav om sterkere europeisk forsvar. Beslutningen kommer etter kritikk fra Tyskland og trusler fra tidligere president Trump.

Beslutningen om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland har utløst reaksjoner og diskusjon både innad i NATO og i europeiske regjeringer. Tiltaket, annonsert fredag av USA s forsvarsminister Pete Hegseth, fremstår som et signal om endrede prioriteringer og en mulig frustrasjon over fordelingen av byrder innenfor alliansen.

Denne reduksjonen i amerikansk militær tilstedeværelse i Tyskland, et land som har vært en sentral base for amerikanske styrker i flere tiår, reiser spørsmål om fremtiden for transatlantisk forsvarssamarbeid og Europas rolle i å sikre sin egen sikkerhet. Det er viktig å merke seg at USA fortsatt vil ha et betydelig antall militære personell stasjonert i Tyskland, selv etter denne reduksjonen, med over 30.000 soldater i aktiv tjeneste.

Likevel representerer trekningen en markant endring og en utfordring for den tradisjonelle sikkerhetsarkitekturen i Europa. NATO reagerer med behov for avklaring og understreker viktigheten av fortsatt europeisk investering i forsvar. Natos talsperson Allison Hart bekrefter at alliansen er i dialog med amerikanske myndigheter for å få en fullstendig forståelse av beslutningens bakgrunn og implikasjoner. Hun fremhever at trekningen understreker behovet for at europeiske land fortsetter å øke sine forsvarsbudsjetter og tar et større ansvar for sin egen sikkerhet.

Hart viser til forpliktelsene som ble inngått under NATO-toppmøtet i Haag i fjor, der medlemslandene ble enige om å strebe mot å bruke 5 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar. Dette signaliserer en forventning om at Europa må ta en mer proaktiv rolle i å styrke sin egen forsvarsevne, samtidig som man opprettholder et sterkt og samlet NATO.

Den underliggende meldingen er at USA forventer at allierte bidrar mer aktivt til felles sikkerhet, og at en reduksjon i amerikansk tilstedeværelse bør kompenseres av økt europeisk innsats. Tyskland, på sin side, ser ut til å akseptere beslutningen som ventet og benytter anledningen til å fremme ideen om et sterkere europeisk forsvar. Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius uttrykker at trekningen ikke kom som en overraskelse og bekrefter at Tyskland er på rett spor for å øke sitt eget forsvarssamarbeid.

Han understreker at europeiske land må ta større ansvar for sin egen sikkerhet, og at Tyskland er villig til å spille en ledende rolle i denne utviklingen. Pistorius' uttalelser indikerer en erkjennelse av at USA kan komme til å fokusere mer på andre geopolitiske utfordringer, og at Europa derfor må være forberedt på å stå mer på egne ben. Denne utviklingen kan føre til en styrking av europeisk forsvarsindustri og et tettere samarbeid mellom europeiske land innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikken.

Beslutningen er også knyttet til tidligere uttalelser fra president Donald Trump, som truet med å redusere antall amerikanske soldater i Tyskland etter kritikk fra den tyske forbundskansleren Friedrich Merz angående forhandlingene med Iran. Denne koblingen antyder at beslutningen kan være motivert av politiske hensyn og et ønske om å signalisere amerikansk misnøye med visse alliertes politikk





