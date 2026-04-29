USA trykker spesialpass med Trumps ansikt i forbindelse med 250-årsjubileum

Det amerikanske utenriksdepartementet skal trykke opp et begrenset opplag med spesialpass med Donald Trumps ansikt i forbindelse med USAs 250-årsjubileum. Dette er første gang en president blir portrettet på et amerikansk pass. Passene skal deles ut i Washington D.C. før nasjonaldagen 4. juli.

Det amerikanske utenriksdepartementet skal trykke opp et begrenset opplag med spesialpass i forbindelse med USA s 250-årsjubileum . De nye passene skal prydes av ansiktet til tidligere president Donald Trump , noe som er første gang en sittende eller tidligere president blir portrettet på et amerikansk pass.

Trumps ansikt vises på innsiden av passene, sammen med hans signatur og teksten fra den amerikanske uavhengighetserklæringen fra 1776. Bakgrunnen er det amerikanske flagget, og designet er ment å feire nasjonens historie og verdier. Totalt skal det trykkes mellom 25.000 og 30.000 slike pass, som skal deles ut ved et passkontor i Washington D.C. like før nasjonaldagen 4. juli.

Ifølge talsperson Tommy Pigott i utenriksdepartementet vil passene ha et spesialdesignet kunstverk og forbedrede bilder, samtidig som de opprettholder de samme sikkerhetsfunksjonene som gjør det amerikanske passet til verdens sikreste dokument. Passet blir standardvalget ved passkontoret i D.C. , men det er uklart om amerikanske borgere kan reservere seg mot spesialutgaven. Trump-administrasjonen har tidligere vedtatt å sette Trumps signatur på dollarsedler, og en 24 karats gullmynt med presidentens ansikt er også godkjent som en del av jubileumsfeiringene.

Dette er en del av en bredere trend der Trump-administrasjonen har brukt symboler og nasjonale ikoner til å markere sin tid ved makten og feire amerikansk historie. Mens noen ser dette som en æresbevisning til en president som har satt sitt præg på landet, har andre kritisert bruken av offentlige midler til å fremheve en enkeltperson.

Uavhengig av synspunkter vil de nye passene bli en del av amerikansk historie og en minne om en periode med store endringer og debatter i landet





