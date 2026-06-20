USA-VM: USA går videre med seier over Australia

USA tok seg videre fra gruppespillet i VM med en seier over Australia. Folarin Balogun gjorde et godt forarbeid til den første scoringen, som Cameron Burgees satte i eget nett. Etter en stygg smell, kom Alex Freeman seg på beina og doblet ledelsen før pause. Det ble også sluttresultatet.

Med Robert F. Kennedy Jr. på tribunen tok USA seg videre fra gruppespillet i VM. Vertsnasjonen står med full pott etter to kamper. Folarin Balogun gjorde et godt forarbeid til den første scoringen, som Cameron Burgees satte i eget nett.

Etter en stygg smell, kom Alex Freeman seg på beina og doblet ledelsen før pause. Det ble også sluttresultatet. - Det var en fantastisk kamp igjen. Vi dominerer, og igjen spiller vi mot et tøft lag.

Da trekningen ble gjort i desember, sa jeg at det ble vanskelig, men spillerne var fantastiske, sier USA-sjef Mauricio Pochettino til Fifa etter kampen. Helse- og omsorgsminister Kenedy dukket opp på skjermen etter et drøyt kvarter, og delte også et bilde fra stadion påPÅ PLASS: Robert F. Kennedy Jr. sammen med Chris Wright. Foto: Skjermdump: @SecKennedy / X President Donald Trump? Han var ikke der, og var heller ikke på USAs første kamp i mesterskapet.

Flere har vært kritisk til at Trump uteblir fra kampene, og presidentens grepUSAs tribuneliv har vært gjenstand for kritikk ved flere anledninger. Både før kampen og i NRKs pausestudio ble USA-fansens meldinger fra tribunen latterliggjort. En plakat med «I believe that we will win» ble vist i pausen, mens australerne har «keep your shrimp. We're going to cook some yanks on the barbie».

- Let's go defense, sier de. Det går ikke an. Altså heia forsvar. Det går ikke an.

NRK-eksperten viser til når amerikanerne for eksempel reiser til England og får sjokk over at det er andre melodier og andre ord enn «heia forsvar». Også på sosiale medier hagler reaksjonene på USAs sanger og skilt. - Den amerikanske hjernen klarer ikke å skjønne hvordan man lager en passende fotballsang, skriver den kjente supporterkontoen Barstool Sports påPipa hos Pochettino hadde imidlertid en litt annen lyd, og sammenliknet fansen med fansen i hjemlander, Argentina.

Usbekistans Abdukodir Khusanov endte opp med å skade kameramannen på fotballbanen. Slik har han sagt unnskyld. Video: TV 2. Reporter: Fredrik Ouren Jostad / Dagbladet TV Mot slutten av kampen fikk dommeren krampe og ble liggende nede for å tøye bort krampen.

Fjerdedommer måtte komme løpende med energi til dommeren, som kom seg på beina til full jubel på stadion. SLITER: Det er ikke bare spillerne som har det tøft i varmen. Foto: Agustin Marcarian / Reuters / NTB USA hadde uansett full kontroll ute på banen, og slo Australia komfortabelt 2-0 i sin andre kamp. Seks poeng bør holde til å gå videre til 16-delsfinale.

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