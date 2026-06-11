USAs forsvarsminister Pete Hegseth møter kritikk fra nåværende og tidligere ansatte i Pentagon

En omfattende granskning fra CNN avdekker et arbeidsmiljø preget av mistillit, interne maktkamper og alvorlige lekkasjer. CNN har snakket med 15 personer som enten er eller har vært ansatt i det amerikanske forsvarsdepartementet. Alle forteller at Pete Hegseth har mistrodd sine ansatte fra starten av, en mistillit som har ført til at han har sparket mange etter at han tiltrådte. CNN beskriver også at beslutningene som tas av forsvarsdepartementet vurderes ut fra ett spørsmål: Kan dette få Hegseth sparket?

USAs forsvarsminister Pete Hegseth møter knusende kritikk fra nåværende og tidligere ansatte i Pentagon . En omfattende granskning fra det amerikanske nyhetsmediet CNN avdekker et arbeidsmiljø preget av mistillit, interne maktkamper og alvorlige lekkasjer .

CNN har snakket med 15 personer som enten er eller har vært ansatt i det amerikanske forsvarsdepartementet. Alle forteller at Pete Hegseth har mistrodd sine ansatte fra starten av, en mistillit som har ført til at han har sparket mange etter at han tiltrådte. Hver eneste dag måtte vi tenke på om dette ville holde sjefen i stillingen eller koste ham jobben, sier en Pentagon-kilde til CNN. - Det er veldig uvanlig at det vektlegges så sterkt. - Vi er fiende





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