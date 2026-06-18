USAs forsvarssjef truer med å snu alliansen mot Europa, varsler gjennomgang for å ta ledelsen

USAs forsvarssjef Pete Hegseth truer med å snu alliansen mot Europa og varsler en gjennomgang for å ta ledelsen. Han kritiserer også de europeiske landenes støtte til USA og omtaler deres luftromsnekt i forbindelse med krigen som 'skammelig'. Natos generalsekretær Mark Rutte sier at den varslede reduksjonen i USAs bidrag til Natos krisestyrker er fullført, og at alle allierte, inkludert USA, vil bruke alt de har for å sikre at de kan utkjempe en eventuell krig.

USAs forsvarsminister Pete Hegseth kommer torsdag morgen med en tirade mot de europeiske allierte under alliansens forsvarsministermøte i Brussel. Han varsler samtidig en gjennomgang for å snu alliansen til at Europa tar ledelsen.

MUNCHEN: Dette sier statsminister, Jonas Gahr Støre, og utenriksminister, Espen Barth Eide, om USAs utenriksminister, Marco Rubio, sin tale på Den internasjonale sikkerhetskonferanse i Munchen, Tyskland. Video: Vegard Krüger / Dagbladet TV. Han gjentar poenget både han, Trump og flere i den nåværende administrasjonen har framlagt en rekke ganger: at Europa har gjort for lite i støtten til USA. Han omtaler de europeiske landenes luftromsnekt i forbindelse med krigen som 'skammelig', melder Reuters.

Den varslede reduksjonen i USAs bidrag til Natos krisestyrker er alt gjennomført, sier Natos generalsekretær Mark Rutte. Vil øke- Så hva vil skje dersom det bryter ut krig? Alle allierte, inkludert USA, vil da bruke alt de har for å sikre at vi kan utkjempe krigen, sier Rutte. Også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er på plass når Nato-landenes forsvarsministre i dag møtes i Brussel.

Ifølge Natos generalsekretær Mark Rutte vil Zelenskyj delta når Ukraine Defense Contact Group (UDCG) samles for å diskutere videre militærhjelp til Ukraina





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