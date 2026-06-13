USAs militære angrep mot Tren de Aragua i Venezuela

USAs president Donald Trump har kunngjort at amerikanske styrker i samarbeid med Venezuela har drept lederen for gjengen Tren de Aragua. Angrepet ble gjennomført i nært samarbeid med våre venner i Venezuela og er en del av USAs kamp mot terror og kriminalitet i Latin-Amerika.

USAs militære har gjennomført et angrep i Venezuela mot lederen for gjengen Tren de Aragua og tatt livet av ham. President Donald Trump sier at amerikanske styrker i samarbeid med Venezuela har drept lederen for gjengen Tren de Aragua.

Angrepet skjedde i nært samarbeid med våre venner i Venezuela, skriver Trump i et innlegg i meldingstjenesten. Presidenten beskriver angrepet som raskt og dødelig og skriver at Niño Guerrero, Tren de Araguas beryktede leder, ble drept i angrepet. Trump beskriver Tren de Aragua som en av planetens mest blodtørstige terrororganisasjoner og kobler gruppen til hans forgjenger Joe Bidens politikk.

- Biden åpnet vår sørlige grense for millioner av ulovlige kriminelle, og tillot at denne utenlandske hæren voldtok, lemlestet og drepte amerikanske borgere fullstendig ustraffet, skriver Trump. Han fortsetter innlegget med å nevne hvordan han har utvist disse monstrene fra landet vårt og at han hadde lovet rettferdighet for ofrenes familier. - Med denne handlingen har USAs militære levert gjengjeldelse for dem, familiene deres og deres kjære, skriver Trump.

Han satte tidligere i år Tren de Aragua på USAs terrorliste, i likhet med gjenger og karteller fra flere latinamerikanske land. - Denne handlingen ble koordinert i tett samarbeid med våre venner i Venezuela, og som vi samarbeider svært godt med.

Som resultat har ikke Tren de Aragua-terrorister lenger noen trygg havn i Venezuela eller noe annet sted, og med mitt lederskap skal vi finne disse onde morderne og narkobaronene når som helst, hvor som helst, og sende dem til helvetets dyp, der de hører hjemme, avslutter Trump





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Tren De Aragua Venezuela Usas Militære Donald Trump Terrorisme

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