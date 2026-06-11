USAs president avlyser angrep mot Iran, barn bør ikke få smarttelefon før 13 år, politimeldinger om forbrytelser mot barn, markering for Kronprinsparets fond, korrupsjonstiltale mot en minister, brann i kjøretøy og motorsykkel

USAs president Donald Trump har avlyst de planlagte angrepene mot Iran natt til fredag, ifølge Reuters. Den svenske folkehelsesjefen Olivia Wigzell mener at barn bør ikke få smarttelefon før de fyller 13 år. Politiet beskriver en tydelig skille i forbrytelser mot barn før og etter at smarttelefonen gjorde sitt inntog. Kronprins Haakon tok imot flere gjester under markeringen av 25-årsjubileet til Kronprinsparets fond, og en Likud-minister risikerer korrupsjonstiltale etter at politiet er ferdige med etterforskningen av henne. En brann har startet i et kjøretøy og spredd seg til en motorsykkel og en annen bil, og det er en falsk alarm i Pentagon.

USAs president Donald Trump har avlyst de planlagte angrepene mot Iran natt til fredag, ifølge Reuters. Den svenske folkehelsesjefen Olivia Wigzell mener at barn bør ikke få smarttelefon før de fyller 13 år.

Politiet beskriver en tydelig skille i forbrytelser mot barn før og etter at smarttelefonen gjorde sitt inntog. Kronprins Haakon tok imot flere gjester under markeringen av 25-årsjubileet til Kronprinsparets fond, og en Likud-minister risikerer korrupsjonstiltale etter at politiet er ferdige med etterforskningen av henne. En brann har startet i et kjøretøy og spredd seg til en motorsykkel og en annen bil, og det er en falsk alarm i Pentagon





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