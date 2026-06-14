USAs president Donald Trump: Iran-fredsavtale kan signeres søndag, Hormuzstredet åpnes for skipsfart

USAs president Donald Trump hevder at en foreløpig fredsavtale mellom USA og Iran skal signeres søndag. Ifølge Trump vil Hormuzstredet umiddelbart åpnes for internasjonal skipsfart når avtalen er undertegnet, og partene skal deretter innlede nye forhandlinger om Irans atomprogram.

USAs president Donald Trump hevder at en foreløpig fredsavtale mellom USA og Iran skal signeres søndag. Ifølge Trump vil Hormuzstredet umiddelbart åpnes for internasjonal skipsfart når avtalen er undertegnet, og partene skal deretter innlede nye forhandlinger om Irans atomprogram.

Lørdag sa talsperson for det iranske utenriksdepartementet, Esmaeil Baghaei, at det ikke blir noen signering søndag. Også den iranske revolusjonsgarden avviser at en endelig avtale er klar, og skriver på Telegram at den "definitivt ikke vil bli ferdig innen søndag". Uttalelsene kommer etter at Pakistans statsminister Shehbaz Sharif, som har fungert som en sentral mekler mellom partene, sa at en avtale trolig ville være klar for digital signering innen 24 timer.

Flere medier har rapportert at avtalen i første omgang skal forlenge våpenhvilen i 60 dager og legge grunnlaget for videre forhandlinger om Irans anrikede uran og fremtidige atomprogram. I et innlegg på Truth Social skriver Trump at Iran ikke lenger ønsker å utvikle atomvåpen, og at Hormuzstredet vil åpnes for alle så snart avtalen er signert. Hormuz: Stredet har vært blokkert gjennom store deler av krigen mellom USA, Israel og Iran.

Trump skrev også at USA på et senere tidspunkt vil hente ut og destruere det han omtaler som "nuclear dust" – trolig en henvisning til Irans anrikede uranlagre. – Forhåpentligvis vil dette gå raskt, enkelt og problemfritt. Om det ikke gjør det, har vi det ultimate alternativet, som forhåpentligvis aldri blir brukt igjen, skriver Trump på Truth Social. Revolusjonsgarden antydet samtidig at tidspunktet for den varslede signeringen kan ha en politisk verdi for Trump.

Søndag 14. juni er også Trumps fødselsdag, og revolusjonsgardens talspersoner skriver at presidenten trolig forsøker å bruke hendelsen som en personlig markering. Det er knyttet stor spenning til det kommende toppmøtet. Det er ventet at både krigen mot Iran, klimautfordringer og krigen i Ukraina blir temaer bak lukkede dører. Møtet skjer i en tid der USAs president stadig markerer større avstand til sine samarbeidspartnere over Atlanteren





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