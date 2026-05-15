USAs utenriksdepartement forlenger våpenhvilen mellom Israel og Libanon for å legge til rette for videre framgang i samtalene. Forlengelsen kommer etter to dager med produktive samtaler, sier departementets talsperson Tommy Pigott. Den skjøre våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah utløp etter planen søndag. Nå planlegges nye forhandlinger 2. og 3. juni. Vi håper disse diskusjonene vil føre til varig fred mellom de to landene, full anerkjennelse av hverandre suverenitet og territorielle integritet, samt etablere reell sikkerhet langs grensen deres, sa Pigott.

USA s utenriksdepartement forlenger våpenhvilen mellom Israel og Libanon for å legge til rette for videre framgang i samtalene. Forlengelsen kommer etter to dager med produktive samtaler, sier departementets talsperson Tommy Pigott.

Den skjøre våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah utløp etter planen søndag. Nå planlegges nye forhandlinger 2. og 3. juni. Vi håper disse diskusjonene vil føre til varig fred mellom de to landene, full anerkjennelse av hverandre suverenitet og territorielle integritet, samt etablere reell sikkerhet langs grensen deres, sa Pigott. Trump-administrasjonen har presset på for å få til et gjennombrudd i forholdet mellom Israel og Libanon.

Iranskstøttede Hizbollah er imidlertid ikke part i samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne. Tross våpenhvilen USA forhandlet fram i midten av mars, har Israel og Hizbollah beskutt hverandre nesten daglig. Israelske styrker okkuperer nå store deler av Sør-Libanon, der over 1 million mennesker er drevet på flukt og flere titall landsbyer er jevnet med jorden. Nær 600 har blitt drept i israelske angrep under våpenhvilen, sa Flyktninghjelpen onsdag.

Ifølge Libanons helsedepartement har 2951 blitt drept i angrep mot landet siden Israel gikk til krig 2. mars. Krigen har også resultert i at 1,2 millioner mennesker, nesten hver fjerde innbygger i Libanon, nå trues av sult, advarte en FN-støttet ekspertgruppe i slutten av april





btno / 🏆 4. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Utenriksdepartement Våpenhvilen Israel Libanon Productive Samtaler Ny Forhandlinger Fred Anerkjennelse Territorielle Integritet Reell Sikkerhet Angrep Drøvd På Flukt Jevnet Med Jorden Slutt FN-Støtta Ekspertgruppe Sult

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

600 mennesker drept i israelske angrep mot Libanon siden våpenhvilenOver 1200 mennesker er såret, blant dem mange sivile, og minst 588 mennesker er drept i israelske angrep siden våpenhvilen trådte i kraft. Våpenhvilen har sammenbruddt flere ganger, og sivile i Libanon har ikke fått fred etter at avtalen ble kunngjort.

Read more »

Norge slutter seg til USAs Pax Silica – skal sikre mineraler til KI-utviklingNorge slutter seg til det amerikanske initiativet Pax Silica, som skal bidra til å sikre viktige råvarer til utvikling av KI, bekrefter Næringsdepartementet.

Read more »

Norge slutter seg til USAs Pax Silica – skal sikre mineraler til KI-utviklingNorge slutter seg til det amerikanske initiativet Pax Silica, som skal bidra til å sikre viktige råvarer til utvikling av KI, bekrefter Næringsdepartementet.

Read more »

Israel okkuperer nye deler av Sør-Libanon, hundredvis flyktet og flere jordavernetIsrael okkuperer nye områder i Sør-Libanon, der over 1 million mennesker blir drevet på flukt og flere bygder er ødelagt. Offisiell tall fra FN viser at minst 600 mennesker er drept i israelske angrep under våpenhvilen.

Read more »