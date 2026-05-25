USAs utenriksminister Marco Rubio uttaler seg om Israels rett til selvforsvar og Irans evne til å åpne opp strid
USAs utenriksminister Marco Rubio uttaler seg om Israels rett til selvforsvar og Irans evne til å åpne opp strid. Rubio sier at han legger ikke så stor vekt på å få nyheter i går kveld, men at han er optimistisk for at det kan skje i dag. Han sier at hvis Hizbollah sender raketter mot Israel, har Israel full rett til å svare på det. Rubio sier også at han har et ganske solid grunnlag på bordet når det gjelder Irans evne til å åpne opp strid og gå inn i en svært reell, betydelig, tidsavgrenset forhandling når det gjelder det kjernefysiske aspektet.

USAs utenriksminister Marco Rubio uttalte seg før han gikk om bord på flyet etter et besøk i New Delhi mandag. Vi trodde at vi kunne komme til å ha noen nyheter i går kveld, kanskje det skjer i dag.

Men jeg legger ikke så stor vekt på det, sa Rubio under et besøk i Indias hovedstad New Delhi mandag. Israel har alltid hatt en rett til å beskytte seg selv. Hvis Hizbollah sender raketter mot Israel, har Israel full rett til å svare på det, sa Rubio idet han var i ferd med å avslutte besøket i hovedstaden før han satte kursen videre til Agra, der Taj Mahal ligger.

Enten får vi i stand en god avtale, eller så må vi håndtere dette på en annen måte. Men vi skal gi diplomatiet alle muligheter til å vinne frem før vi ser på alternativene, sa utenriksministeren. Vi har det jeg mener er et ganske solid grunnlag på bordet når det gjelder Irans evne til å åpne opp stredet og gå inn i en svært reell, betydelig, tidsavgrenset forhandling når det gjelder det kjernefysiske aspektet, sa Rubio.

Rubios uttalelser kom dagen etter at president Donald Trump sa det ikke haster med å få på plass en avtale med Iran. Det viktigste er at avtalen blir god, fortalte Trump

