USAs utenriksminister Rubio svarer på kritikk om krigen i Iran

USAs utenriksminister Marco Rubio reagerte kraftig under en pressekonferanse søndag, da han fikk spørsmål om et dødelig skoleangrep i Iran. Rubio forsvarte den amerikanske militæroperasjonen og kritiserte hvordan spørsmålet var formulert.
Det ble amper stemning under en pressekonferanse i New Delhi søndag, da BBC-reporter Tom Bateman stilte USA s utenriksminister Marco Rubio spørsmål om starten på krigen i Iran .
Bateman viste til at de første angrepene fra Israel og USA ble gjennomført 'en lørdag morgen i Iran - mens millioner av barn var på skolen'. - Hva sier du til dem som mener administrasjonen handlet hensynsløst ved å starte krigen på dette tidspunktet? spurte han utenriksministeren, ifølge Reuters. Rubio nektet å svare direkte på spørsmålet. I stedet forsvarte han den amerikanske militæroperasjonen, og kritiserte hvordan spørsmålet var formulert.
- Jeg kommer ikke til å snakke om militær taktikk, rett og slett fordi det ikke er mitt område, sa Rubio. Han sa likevel at målene for operasjonen var klare: å ødelegge Irans marine, redusere landets evne til å avfyre ballistiske missiler og ramme forsvarsindustrien. Iran liker å sponse stedfortredende terrorgrupper, og disse terroristene bryr seg ikke om hva de sprenger. De sprenger hva som helst og hvem som helst, sa Rubio.
Til slutt kom Rubio med en beskjed direkte til BBCs reporter i salen. - Det er dette du burde spørre meg om. Det er dette BBC og andre medier burde dekke: hvor onde disse menneskene i Iran er, og skaden de har påført mennesker over hele verden, sa Rubio. Nye bevis peker mot at USA sto bak bombingen på barneskolen i Minab, Iran, som tok livet av minst 100 barn.
