Usikkerhet i frontfagsoppgjøret: Mekling pågår på overtid - streikefare for 35.000

Meklingen i frontfagsoppgjøret fortsetter på overtid. Partene, representert ved Parat og Norsk Industri, forsøker å komme til enighet om lønnsoppgjøret. En eventuell streik kan ramme 35.000 medlemmer.

NTB- Alexander Vestrum og Mathias Hagfors. Tolv timer etter fristen ved midnatt gikk ut og partene besluttet å mekle på overtid, er det fortsatt ikke klart om partene i frontfagsoppgjør et er blitt enige – eller om 35.000 medlemmer tas ut i streik. – Partene har ikke kommet til enighet innen fristen, men Parat og Norsk Industri er enige om å mekle på overtid, skrev Parat i en pressemelding noe over midnatt.

– Så lenge meklingen pågår, skal de som er omfattet av en mulig streik møte på jobb som vanlig, med mindre annen beskjed blir gitt, opplyste de videre. NTB har gjentatte ganger forsøkt å få en oppdatering fra riksmekler Mats W. Ruland, men ikke fått noen tilbakemelding. Tirsdag ble det brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet, Parat og Norsk Industri. Siden onsdag har partene møttes til tvungen mekling. Hovedkravene i årets forhandlinger består av reallønnsvekst, forskuttering på sykepenger og en oppfølging av Industriens Kompetansefond for å sikre ansatte muligheter til faglig påfyll. Hvis ikke partene blir enige, kan i underkant av 35.000 arbeidere fordelt på over 1000 bedrifter bli tatt ut i streik. Fellesforbundet har varslet streik for 33.237 medlemmer, mens Parat står klar til å ta ut 1242 av sine. – Partene er i hver sin delegasjon, og så skal vi ha et nytt møte senere i kveld. Og forhåpentligvis vil vi få moment igjen. Men akkurat nå er det ganske krevende, sa riksmekler Ruland til pressen klokka 23.





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frontfagsoppgjør Mekling Streik Lønnsoppgjør Parat

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »