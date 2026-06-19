Usikkerhet om avgiftskutt på drivstoff etter 1. september

De midlertidige avgiftskuttene på bensin og diesel, innført på grunn av høye oljepriser, utløper 1. september. Senterpartiet ønsker forlengelse, men Høyre stiller seg avventende. Eksperter peker på politisk klemme for Høyre.

Norske bilister har gjennom våren og sommeren nytt godt av lavere priser på bensin og diesel takket være midlertidige avgiftskutt som ble innført for å dempe effekten av de høye oljeprisene som følge av konflikten i Midtøsten.

Uten disse kuttene ville det vært omtrent fire kroner dyrere per liter å fylle tanken. Men fra 1. september kan hverdagen bli dyrere for bilistene igjen, med mindre Stortinget velger å forlenge ordningen. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har signalisert at partiet vil kjempe for en forlengelse, men han er avhengig av støtte fra Høyre for å få flertall. Per nå har ikke Høyre gitt noe klart svar på om de vil bidra til å forlenge kuttene.

Bakgrunnen for avgiftskuttene er de ekstraordinært høye drivstoffprisene som rammet forbrukerne hardt. Regjeringen og Stortinget ble enige om å redusere avgiftene midlertidig, med virkning fra 1. april til 1. september. Dette ga en priskutt på omtrent fire kroner for bensin og tre kroner for diesel. Når perioden nærmer seg slutten, er spørsmålet om prisene vil hoppe opp igjen.

Vedum understreker at Senterpartiet fortsatt ser på dette som en viktig sak, og at de vil presse på for å finne en løsning. Han viser til budsjettavtalen som ble inngått, der det heter at partiene skal søke å bli enige i august eller september. Samtidig åpner han for å forhandle med andre partier, som Fremskrittspartiet, dersom de rødgrønne ikke blir enige.

Høyres finanspolitiske talsperson Nikolai Astrup uttrykker overraskelse over Vedums utspill, og påpeker at Senterpartiet i revidert budsjett forpliktet seg til å diskutere saken med MDG, SV, Rødt og Ap. Han sier at Høyre generelt ønsker et lavere skatte- og avgiftsnivå, men at de ikke har tatt stilling til en forlengelse av akkurat dette kuttet. Forskningsleder Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning beskriver situasjonen som en politisk klemme for Høyre.

På den ene siden kan det å ikke forlenge oppfattes som vingling, mens en forlengelse kan fremstå som populistisk og i tillegg gagne Fremskrittspartiet, som tradisjonelt har eid saken om lavere drivstoffavgifter. Bergh peker på at Frp har styrket sin troverdighet på dette området, og at mange velgere som tidligere ikke vurderte Frp nå gjør det. Dermed blir Høyres veivalg avgjørende for både drivstoffprisene og den politiske dynamikken framover





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