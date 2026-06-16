Usikkerhet rundt Irans fredsavtale vekker bekymring i republikanske rekker

Mens Trump feirer seier, er flere republikanske politikere bekymret for manglene på innsyn i avtaleteksten og uoverensstemmelser mellom USAs og Irans framstilling. Avtalen kan påvirke økonomien og valget i november.

President Trump feirer en seier for USA, mens Iran hevder de er de største vinnerne. Den faktiske avtaleteksten er imidlertid fortsatt ikke offentliggjort, og mange viktige detaljer er uklare.

Mistenkeligheten rundt avtalen vekker bekymring i Washington, hvor flere fremtredende republikanske og konservative stemmer stiller spørsmål ved hva USA egentlig har akseptert. Senator Lindsey Graham, en av de mest markante republikanerne som har驱动器 for krigføringen mot Iran, uttrykker bekymring til tross for at han støtter en avtale i prinsippet. Grunnen er at Irans presentasjon av fredsavtalen ikke synes å stemme overens med Trump-administrasjonens versjon. Ifølge en rapport på nettstedet ANGREP: "Avtalen slik vi beskriver den, høres veldig bra ut.

Men avtalen slik Iran beskriver den, høres forferdelig ut.

" Også Fox News-personligheten Mark Levin reagert ved å gjentatte ganger spørre hvorfor Trump-administrasjonen ikke legger fram selve avtaleteksten. De kritiserer videre at avtalen, slik den foreligger, ikke ser ut til å berøre Irans ballistiske missilprogram. Magasinet antyder at Trump kan være på vei mot en versjon av Barack Obamas Iran-avtale - en avtale Trump har løftet og kritisert som for svak mange ganger tidligere.

I mellomtiden har flere republikanske politikere uttrykt håp om at avtalen kan levere en utvei fra den nesten fire måneder lange krigen som har skapt høye energi- og drivstoffpriser i USA. Senator John Thune, republikanernes leder i Senatet, sier: "En avtale kan få svært positiv effekt på økonomien, som åpenbart også vil kunne påvirke den politiske situasjonen i landet," med henvisning til det kommende novembervalget.

Senator Bernie Moreno skrev på X at "Trump fortjener både tillit og støtte mens han forsøker å skape fred i Midtøsten.

" Lederne fra Iran og USA har allerede signert fredsavtalen elektronisk, men skal etter planen signere den fysisk på fredag. Under en høring i Kongressen torsdag ble forsvarsminister Pete Hegseth avbrutt av en demonstrant. Hegseth vitnet for andre dag på rad for kongressledere, denne gangen foran Senatets komité for væpnede styrker. Trump har tidligere annonsert at fredsavtalen både vil avslutte krigen og hindre Iran i å skaffe seg atomvåpen.

Hvis avtalen viser seg å gi Iran mer handlingsrom enn forventet, kan Trump møte motstand og reaksjoner fra allierte i det republikanske partiet





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