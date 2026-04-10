Usikkerhet rundt Jakob Ingebrigtsens Bislett-comeback

Landslagslegen Ove Talsnes uttaler seg om Jakob Ingebrigtsens situasjon. Det er usikkert om friidrettsstjernen rekker Bislett Games, og et comeback senere i sesongen virker mer sannsynlig. Fokus er på tålmodighet og gradvis oppbygging av formen etter et tøft 2025.

Lytt til saken. Ove Talsnes uttaler seg i et intervju med NRK om situasjonen til en av Norges største friidrettsstjerner. Det er usikkert om Jakob Ingebrigtsen vil være tilbake på Bislett Games , og landslagslegen antyder at et comeback er mer sannsynlig senere i sesongen. Fokuset er nå på å bygge opp volum, rytme og intensitet i treningen før han kan vurdere å konkurrere igjen. Talsnes understreker viktigheten av tålmodighet og en gradvis tilnærming for å unngå skader og skuffelser.

Jakob Ingebrigtsen har tidligere uttrykt ønske om å delta på Bislett Games, men nå ser det ut til at dette målet er uaktuelt for øyeblikket. Ingebrigtsen hadde et utfordrende år i 2025, preget av akilleskader og en rettssak mot sin far og tidligere trener Gjert Ingebrigtsen. Landslagslegen er klar på at det ikke er fornuftig å sette en bestemt dato for retur til konkurranser, da dette kan påvirke utøverens mentale forberedelser negativt. Han fremhever viktigheten av å fokusere på treningsprosessen og å være tålmodig. \Sesongens store mål for friidrettseliten er EM i Birmingham i august, og Jakob Ingebrigtsen har store ambisjoner for mesterskapet. Han har uttalt at han ønsker å ta dobbelt gull i EM, vinne Diamond League-finalen og gjøre gode verdensrekordforsøk på flere distanser. Ingebrigtsen understreker at for å kunne konkurrere på et internasjonalt nivå, må man være helt frisk og ha trent godt. Dette vil kreve tid og en grundig oppbygging av formen. Landslagslegen poengterer at Ingebrigtsen må være tålmodig og følge treningsplanen nøye, uten å stresse med å sette en fast dato for comeback. Det er viktig å huske på at Ingebrigtsen har hatt en krevende periode med skader og personlige utfordringer, og det er derfor avgjørende å ta hensyn til hans helse og velvære. Det er en gradvis prosess å komme tilbake etter en skade, og det er viktig å ikke forhaste seg for å unngå tilbakefall. \Ingebrigtsen har vist stor viljestyrke og dedikasjon gjennom hele sin karriere, og hans ambisjoner om å nå toppen av friidretten er fortsatt sterke. For å nå sine mål må han jobbe hardt og være tålmodig i treningsarbeidet. Landslagslegen og teamet rundt Ingebrigtsen jobber tett sammen for å sikre at han får den beste mulige støtten og veiledningen. Fokus vil være på å optimalisere treningen, minimere risikoen for skader og å gi Jakob den mentale støtten han trenger for å takle utfordringene. Det er viktig å huske at et vellykket comeback ikke bare handler om fysisk form, men også om mental styrke. Ingebrigtsen må være mentalt forberedt på å konkurrere på et høyt nivå, og teamet rundt han vil jobbe for å sikre at han er klar for det. Sesongen er lang, og det er mange viktige konkurranser som venter. Ingebrigtsen og hans team er dedikerte til å jobbe hardt for å nå sine mål. Det er viktig å støtte og heie på Jakob Ingebrigtsen gjennom denne prosessen, uavhengig av når han kommer tilbake til konkurranser





Jakob Ingebrigtsen Friidrett Bislett Games Comeback Landslagslege Skade EM Diamond League

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jakob Ingebrigtsen kan miste Bislett Games: – Det kan tulle med hodet
Jakob Ingebrigtsens opptrening etter akillesoperasjon går etter planen, men landslagslegen mer enn antyder at det er for optimistisk å tro på deltakelse under Bislett Games.

