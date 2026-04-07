Usynkroniserte bussruter skaper kalde ventetider for reisende i Nord-Norge

En reisende fra Storslett opplevde en ubehagelig ventetid på 50 minutter i kulda på grunn av usynkroniserte bussruter. Avdelingsleder lover å undersøke mulige endringer i rutetidene.

Det så uskyldig ut da Harald Elvebakken satte seg ned med reiseplanleggeren Svipper. En enkel bussreise fra Storslett til Narvik, før toget skulle ta han videre til den etterlengtede ferien i Danmark. Men planen hadde en vesentlig mangel. Bussrutene han måtte benytte, drevet av henholdsvis Nordland fylkeskommune og Troms, var ikke synkronisert. Resultatet var en uheldig og kald ventetid på 50 minutter i busskuret på Fagernes.

For å komme seg til Narvik og rekke toget til Danmark, måtte Elvebakken gå av bussen i Ramfjord for å vente på den neste bussen, som skulle kjøre fra Tromsø til Narvik. Temperaturen var rundt sju åtte minusgrader med frisk bris. For en mann fra Nord-Norge ble dette en kald opplevelse, spesielt når man er kledd for ferie og må stå stille i nesten en time. Elvebakken forteller at det var to utenlandske damer i skuret som så ut til å ha det enda verre enn han selv. Dersom rutene hadde vært samkjørt, kunne Elvebakken og de to kvinnene ha reist komfortabelt i en varm buss fra Storslett, helt inn til terminalen i Tromsø, for deretter å gå noen få meter under tak før de satte seg på bussen til Narvik. Realiteten er at bussen fra Storslett ankommer Tromsø terminal klokken 10:40, mens bussen til Narvik går allerede klokken 10:30. Dette skaper et unødvendig ventetidsproblem for reisende som skal videre med tog fra Narvik. Harald Elvebakken peker på at dagens siste tog fra Narvik stasjon går klokken 15:00, og det finnes ingen andre bussmuligheter som kan brukes som et alternativ. Han understreker at de som organiserer rutetilbudet kunne ha gjort enkle endringer for å løse problemet, da det ikke handler om mange minutter for å få det til å fungere bedre.\Jonny Berg, avdelingsleder for mobilitet i samferdselsetaten, sier at de ikke var klar over problemstillingen før denne saken kom frem. Han lover å undersøke om det er mulig å gjøre endringer for å unngå situasjonen Elvebakken beskriver. Berg forklarer at deres mål er å kontinuerlig forbedre samferdselsnettet for å gi brukerne best mulig tilbud. I første omgang vil de vurdere mulighetene for å endre rutetider, uten å skape nye problemer andre steder i rutenettet. Dette viser en vilje til å ta tak i problemet og finne en praktisk løsning for å gjøre kollektivtransporten mer brukervennlig og effektiv for reisende i regionen. Utfordringen ligger i å sikre en god samordning av buss- og togforbindelsene for å minimere ventetiden og forbedre reiseopplevelsen, spesielt for de som er avhengige av kollektivtransport for å komme seg videre. Det er viktig å huske på at ventetiden ikke bare er ubehagelig, men også kan være problematisk for eldre og utenlandske reisende som kanskje ikke er vant til de nordnorske værforholdene. \Problemet understreker behovet for bedre koordinering mellom de ulike transporttilbyderne i Nord-Norge. Det er essensielt å se helheten i reiseplanleggingen og sikre at rutetider er tilpasset hverandre for å gi reisende en sømløs og komfortabel reiseopplevelse. Dette krever tett samarbeid mellom fylkeskommunene og andre relevante aktører for å finne løsninger som kan optimalisere rutetider og redusere ventetiden. Ved å ta hensyn til brukernes behov og tilpasse rutene, kan man gjøre kollektivtransporten mer attraktiv og bidra til en bærekraftig utvikling av regionen. Det er viktig å huske at dette ikke bare handler om komfort for den enkelte reisende, men også om å fremme turisme og næringsliv i området. For å oppnå dette, må det investeres i både infrastruktur og teknologi for å sikre effektiv samordning og kommunikasjon mellom transporttilbyderne. En helhetlig tilnærming til kollektivtransport, med fokus på brukervennlighet og effektivitet, vil være avgjørende for å styrke regionens utvikling og sikre en god reiseopplevelse for alle





