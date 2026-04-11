Usynlig skyld: Hvordan en hjelpsom gest førte til to år i helvete

Nerijus Gelumbickis fra Romerike ble uvitende involvert i en stor narkotikasak da han hjalp en venn. Det skulle koste ham to år av livet.

Dagen som forandret alt for småbarnsfamilien på Romerike var 22. oktober 2023. Det var søndag, og Nerijus Gelumbickis (38) så ut i hagen fra huset sitt på Vormsund. Han vurderte å rydde ned trampolinen for sesongen, og familien spiste frokost, med kaffe til de voksne, og senere spilte Nerijus dataspill med barna. Den ettermiddagen ringte en venn og spurte om Nerijus kunne kjøre ham til Gardermoen. Nerijus svarte ja, og før han dro, ønsket han barna og samboeren Aurelija (39) god tur.

Verken han eller samboeren visste at denne ettermiddagen skulle bli starten på et to år langt mareritt. Nerijus skulle ikke komme hjem, og det skulle ta to år før han ble gjenforent med familien sin. I et intervju med VG forteller Nerijus at han ønsker å dele sin historie for å vise at slike situasjoner kan skje, og at livet kan endres drastisk på én dag. VG møtte ham og Aurelija i Oslo, der de gikk hånd i hånd utenfor politistasjonen på Grønland. Nerijus tenker ofte tilbake på den oktoberdagen i 2023, og tror at alt kunne vært unngått hvis han bare hadde blitt hjemme da kameraten ringte.\Hendelsesforløpet den dagen er nøye beskrevet i dommen fra Oslo tingrett. Nerijus satte kursen mot Groruddalen i Oslo, der vennen ventet. Da han kom fram, fortalte vennen at han hadde glemt passet sitt i den gamle leiligheten, som lå på andre siden av byen. De kjørte dit for å hente det. I bilen merket Nerijus at vennen luktet alkohol, og antok at det var derfor han ikke kunne kjøre til flyplassen selv. Da de ankom leiligheten, kjørte Nerijus bilen inn i garasjeanlegget. Der ble de møtt av et stort politioppbud. Nerijus åpnet vinduet og spurte hva som skjedde. Politibetjenten ba ham lukke vinduet, skru av motoren og komme ut av bilen. Politiet spurte hva han gjorde der, og Nerijus forklarte at han var der for å hjelpe vennen sin med å hente passet. Før han rakk å forstå hva som skjedde, ble han pågrepet og kjørt til arresten. Tankene raste gjennom hodet hans, og han lurte på hva han hadde gjort galt. Det skulle senere vise seg at leiligheten vennen skulle hente passet sitt i, var sentrum for en storstilt politietterforskning. Over 650 kilo hasj ble funnet der. Nerijus forteller at han trodde det måtte være en misforståelse og at han ville bli løslatt så snart politiet skjønte det.\Både Nerijus og vennen er opprinnelig fra Litauen og hadde kjent hverandre siden barndommen. Nerijus flyttet til Norge med moren sin i slutten av tenårene og har bodd og jobbet her i rundt 20 år. Han har jobbet med renhold, håndverkertjenester, vært stillasmontør og jobbet offshore. I 2018 etablerte han, samboeren og barna seg på Vormsund på Romerike. Familien trivdes godt, og Nerijus forteller at han raskt lærte norsk og ble godt integrert i samfunnet. Han hadde aldri hatt problemer med politiet. Vennen hadde en annen historie. Han kom til Norge i starten av 2023 etter å ha sonet en lengre dom for vold i Litauen. Nerijus forteller at vennen ville etablere seg i Norge, og Nerijus ønsket å hjelpe ham. De gikk sammen på visning på en leilighet i Oslo. Fordi vennen hverken snakket norsk eller hadde D-nummer, ble Nerijus’ navn satt på leiekontrakten, selv om det var vennen som skulle bo der. Da kontrakten utløp noen måneder senere, fant de en ny leilighet, og igjen sto begge navn på kontrakten. I mellomtiden hadde vennen bodd i en leilighet på vestkanten, der politiet senere fant over 650 kilo hasj. Nerijus kjøpte også en bil i sitt navn til vennen. Nerijus forklarer at vennen ikke kunne registrere seg i motorvognregisteret uten norsk Bank-ID. De tette båndene til vennen skulle senere skape store problemer for Nerijus. Under rettssaken kom det frem at Nerijus tidligere hadde hjulpet andre litauere som kom til Norge, ved å tilby lignende hjelp





