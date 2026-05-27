Utenriksministeren advarer: Risiko for Brexit‑lignende krise og Islands EU‑avstemning i fokus

Norsk utenriksminister advarer mot desinformasjon og utenlandsk innblanding som kan skape et Brexit‑øyeblikk, mens Island planlegger en folkeavstemning om gjenopptakelse av EU‑forhandlingene. Begge landene står overfor politisk splittelse og internasjonale påvirkningsforsøk.

Utenriksministeren advarte nylig i et intervju med The Guardian om at Norge kan stå overfor et såkalt Brexit ‑øyeblikk dersom vi ikke tar grep mot desinformasjon, utenlandsk innblanding og kunstig intelligens.

Hun understreket at retorikken som brukes av de som kritiserer EU‑politikken, ligner på den som ble benyttet av den britiske Brexit‑forkjemperen Nigel Farage. Ifølge henne har Brexit‑forkjemperne spredd en mengde usannheter som har skapt stor mistillit i befolkningen, og hun frykter at lignende taktikker kan bli tatt i bruk i Norge.





Samtidig er det stor politisk uro på Island, hvor regjeringen har lagt frem et forslag om å avholde en folkeavstemning den 29. august for å avgjøre om landet skal gjenoppta forhandlinger om medlemskap i EU. Alltinget har kun én frist igjen - fredag denne uka - for å stemme over forslaget, og det kreves et vedtak minst tre måneder før avstemningen kan gjennomføres.

De islandske folkevalgte er splittet om hvilket språk som skal benyttes i forslaget, med alternativene "fortsette", "gjenoppta" eller "innlede" forhandlingene. Island startet sine EU‑forhandlinger allerede i 2009, men de ble avbrutt i 2013 da Framskrittspartiet tok over regjeringsmakten. To år senere ble en formell søknad trukket tilbake uten at Alltinget hadde gitt sitt samtykke, noe som førte til at prosessen ble satt på is.



Den islandske utenriksministeren, Gunnarsdóttir, har nå beskyldt både innenlandske og utenlandske aktører for å så frykt i befolkningen. Hun hevder at russiske interesser kan prøve å påvirke den pågående debatten negativt, og at dette kan true integriteten til den kommende folkeavstemningen.

Skjalg Fjellheim, en ledende politisk kommentator, påpeker at det er kostbart for en regjering å ignorere velgernes krav om ny politikk, og at en slik avstemning kan føre til økt polarisering dersom den ikke håndteres på en åpen og transparent måte. Dersom et flertall av islanderne stemmer ja til å gjenoppta forhandlingene, vil den endelige avtalen bli sendt til en ny folkeavstemning, noe som vil forlenge prosessen betydelig.

Den pågående EU‑debatten i både Norge og Island viser tydelig hvor følsomme spørsmål om suverenitet, økonomisk tilknytning og nasjonal identitet fortsatt er, og hvor lett de kan bli utnyttet av både innenlandske politiske grupper og utenlandske makter. (©NTB





