Utfordrende parforhold: Kan de rødgrønne partiene bli enige om budsjettet?

Når Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne trekker i ulike retninger, blir det utfordrende å finne felles grunnlag for revidert nasjonalbudsjett. Kan de rødgrønne partiene holde samarbeidet sammen?

Når politiske partier må finne felles grunnlag for å bli enige om revidert nasjonalbudsjett, kan det bli utfordrende. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og MDG-leder Arild Hermstad vil begge bruke våren til å prøve å overtale statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om at deres krav er de beste.

Dette er en kommentar som reflekterer over de politiske utfordringene som oppstår når partier med ulike synspunkter må samarbeide. Kommentarer er uttrykk for skribentens egne meninger og analyser, og representerer ikke nødvendigvis Aftenbladets linje. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har sammenlignet samarbeidet med å holde et parforhold sammen. Han understreker at det er viktig å finne felles grunnlag og respektere forskjellene.

Bakgrunnen for disse utfordringene er det forestående reviderte nasjonalbudsjettet, som regjeringen skal legge frem 12. mai. For at budsjettet skal bli vedtatt, må det være enighet mellom de fem partiene Ap, MDG, SV, Rødt og Sp. Denne enigheten må oppnås før sommeren. Å sammenligne samarbeidet med et parforhold er ikke uten grunn.

Det handler ikke bare om å finne det man har felles, men også om å reparere svik etter at en av partene har samarbeidet med de på den andre siden. Denne våren har Senterpartiet stemt sammen med høyresiden i flere saker i Stortinget. Den mest kontroversielle saken var da Sp stemte for å kutte avgiftene på bensin og diesel. Rett før påske dannet Senterpartiet sammen med Høyre, Frp og KrF et flertall for billigere diesel og bensin.

Dette vedtaket skapte stor uro blant de andre rødgrønne partiene. MDG var spesielt kritisk til avgiftskuttet, som de mener er subsidier til nye klimagassutslipp. På helgens landsmøte i MDG ble det vedtatt at partiet er «helt på jordet og menneskefjerne». Hermstad avviste ikke at det kan komme flere krav om avgiftskutt fra Sp, selv om MDG heller vil gi folk billigere månedskort på kollektivtransport og andre miljøvennlige tiltak.

Vedum svarte at ikke alle har mulighet til å omstille seg til elsykkel eller andre miljøvennlige alternativer. Han påpekte at noen trenger diesel for å drive fiskebåter, mens andre må bruke gamle dieselbiler noen år til. Han mente at man ikke bør være så hard mot folk som har slike behov. Hermstad sa mandag morgen at landsmøtet hadde gitt klare instrukser om at MDG skulle kreve tydelige gjennomslag i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.

Han understrekte at Støre ikke kan ta MDG for gitt, og at det er han som må ha flertall for sine budsjetter. Dermed må Støre innfri MDGs grønne krav. Senterpartiet mener at de ikke har noen samarbeidsavtale med de andre partiene. Etter valget er det enda mer tydelig at Sp nå er et opposisjonsparti, som fint kan finne sammen også med høyresiden i saker som sammenfaller med deres egen politikk.

Spesielt er partiets politikk på mange områder - som på klima, olje, skatter og avgifter - mer sammenfallende med høyresiden enn partiene de skal bli enige om budsjett med. I Sp har det alltid vært en del av partiet som ser på seg selv som nærmere høyresiden enn venstresiden. Det er stadig spekulasjoner om Sp kan komme til å skifte side, men enn så lenge har de ikke gjort det.

Men selv om de ikke formelt skifter side, vil muligheten alltid ligge der for at de kan samarbeide med den andre siden i Stortinget og vinne noen saker. Hvis Sp kommer med krav som gjør at MDG ikke kan bli enige om budsjettet, hva skjer da? Hva skjer hvis MDG ikke får gjennomslag for sine saker? MDG er tydelige på at de verken vil støtte en Frp-ledet regjering eller et budsjett som kommer fra dem.

Men er de klare til å felle Støre-regjeringen? Ikke noe tyder på at Senterpartiet vil bytte side akkurat nå. Blir det ikke enighet om budsjettet, betyr det at regjeringen må stille kabinettspørsmål. Frp-leder Sylvi Listhaug har ikke flertall til å danne regjering.

Da ligger ballen igjen hos Støre, og hva vil MDG gjøre da? Si nei igjen og skape kaos? MDG-lederen krever at Støre kaller inn til et rødgrønt toppmøte for å bedre samarbeidsklimaet mellom budsjettpartnerne. De fem partilederne har ikke hatt et eneste fellesmøte etter valget.

Med spesielt to partier som trekker i så ulike retninger, kan det kanskje være lurt å sette seg ned og drive litt parterapi. I fjor høst ga MDG etter og godtok et budsjett uten at alle kravene deres var innfridd. For, som Hermstad sa da, å «sikre trygg styring av landet». Kanskje de vil innse det samme nå, og at det blir enighet om budsjettet også denne gangen.

Men der den ene parten søker andre partnere stadig vekk, vil det bli svært utfordrende framover å holde disse sammen





StvAftenblad / 🏆 30. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nasjonalbudsjett Senterpartiet Miljøpartiet De Grønne Jonas Gahr Støre Samarbeid

United States Latest News, United States Headlines

