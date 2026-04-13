Utfordringer med menneskelig kontroll over KI: Hva kan Norge lære av Singapore?

Norsk KI-politikk bygger på prinsippet om menneskelig kontroll, men forskning viser at det kan være en illusjon. Artikkelen utforsker utfordringene og hva Norge kan lære av Singapores tilnærming til KI-styring.

Norsk KI-politikk bygger på prinsippet om menneskelig kontroll over KI-systemer. Forskning viser imidlertid at denne kontrollen ofte ikke er reell i praksis. Dette reiser viktige spørsmål om hvordan Norge kan sikre ansvarlig og effektiv bruk av kunstig intelligens i fremtiden. I en tid hvor KI-systemer blir stadig mer avanserte og integrerte i ulike aspekter av samfunnet, er det avgjørende å adressere utfordringene knyttet til menneskelig kontroll og ansvar.

Det er ikke slik at all bruk av KI automatisk svekker dømmekraft, men risikoen øker betydelig når kompleksiteten og hastigheten i systemene overstiger menneskets evne til å opprettholde kontroll. Dette er et viktig poeng å merke seg når vi diskuterer hvordan vi skal implementere KI på en trygg og etisk måte. Når kunstig intelligens påvirker beslutninger, håndterer sensitive data eller utfører handlinger med reelle konsekvenser, fremstår menneskelig involvering som nødvendig. Dette begrunnes særlig med behovet for ansvar, dømmekraft og tillit. Et KI-system kan ikke holdes rettslig eller moralsk ansvarlig, derfor må et menneske stå ansvarlig for beslutningen. Mennesker antas å kunne vurdere kontekst, utøve skjønn og fange opp avvik bedre enn dagens KI-systemer. Krav om menneskelig involvering er også forankret i lovverk og standarder. Erlend Vestre, i Devoteam, påpeker at trygghet gjennom menneskelig kontroll kan være en kostbar illusjon. Mennesket sitter med ansvaret, men uten reell styringsmulighet. KI-systemer opererer i et tempo, volum og med en kompleksitet som gjør løpende menneskelig kontroll vanskelig. Beslutninger tas raskt, konsekvenser viser seg senere, og handlinger skjer i sammenhengende kjeder snarere enn som enkelthendelser. Da oppstår situasjoner der KI leverer autoritative svar mens vi blir passive godkjennere. Konsekvensen er at vi gradvis svekker vår evne til selvstendig vurdering – og dermed svekker ferdighetene som er nødvendige for kritisk kontroll. Dette betyr ikke at all bruk av KI svekker dømmekraft, men at risikoen øker når kompleksitet og tempo overstiger menneskets faktiske kontrollkapasitet. Menneskelig kontroll kan være en effektiv sikkerhetsmekanisme i oversiktlige og stabile arbeidsprosesser, der mennesker faktisk har kapasitet til å utøve selvstendig kontroll. Samtidig har mennesker en dokumentert tendens til å stole mer på systemer enn på egen vurdering, overse feil når noe fremstår som riktig og godkjenne fordi «systemet pleier å ha rett». Menneskelig kontroll må derfor forstås og utformes annerledes. Malone peker på at trygg KI-bruk først og fremst ikke handler om mer menneskelig godkjenning, men om bedre design av samspillet mellom menneske og maskin. Arbeidsprosesser må redesignes slik at kontroll flyttes fra løpende godkjenning i etterkant til tydelig mandatstyring og rammesetting. KI bør operere innenfor klart definerte handlingsrom, mens mennesker fastsetter kriterier, grenser og stoppregler. Det må bygges inn tekniske «nødbremser» og terskler som automatisk overfører kontroll til mennesker når risiko over en viss terskel oppstår, kombinert med løsninger som hjelper ansatte å utvikle et riktig tillitsnivå til systemene. Malone understreker at varig kontroll ikke skapes gjennom teknologi alene, men gjennom bred kompetanseheving og en organisasjonskultur som forstår, utfordrer og aktivt former bruken av KI. En modell som er relevant i denne sammenhengen er bruken av KI i Singapore, hvor de har gått bort fra kontinuerlig menneskelig overvåkning og heller benytter seg av sjekkpunktbasert godkjenning. Dette innebærer at mennesker kun kobles inn ved kritiske og irreversible veivalg. Agenters handlingsrom avgrenses teknisk gjennom tydelige mandater og soneinndeling, supplert av «vaktbikkje-agenter» som overvåker atferd og varsler ved avvik. Reell kontroll bygges inn i arkitektur og styring, fremfor å overlates til menneskelig godkjenning alene. Malones forskning og Singapores modell peker i samme retning: Norge bør konkretisere hva menneskelig kontroll faktisk betyr i praksis og stille krav til at virksomheter dokumenterer kontroll, ikke bare tilstedeværelsen av den. Reell styring oppstår først når struktur, kompetanse og kultur virker sammen. I noen tilfeller kan det mest ansvarlige være å avstå





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump sier han ikke visste hva kona skulle si: – Hun hadde rett til å snakkePresidenten hevder at han ikke visste hva Melania ville si på forhånd.

Flere hendelser i Vest politidistrikt: Vold, branner, sauer i møkkakjeller og utfordringer for legevaktenPolitiet i Vest politidistrikt har hatt en travel periode med flere hendelser, inkludert voldsepisoder, branner, en uvanlig hendelse med sauer og kritikk rundt fakturagebyrer ved legevakten.

Aksel Hennie: Fra filmstjerne til vinprodusent – boten og nye utfordringerSkuespiller Aksel Hennie fikk bot for brudd på alkoholloven i forbindelse med lanseringen av vinen Petit Vilain. Hennie uttaler seg om hendelsen, og forteller om sitt engasjement i vinproduksjon.

