Utlignende få kan fylle helsemyndighetas anbefalinger

Den nye boken utgiver Ulrik Wisløff og Atefe Rafiee Tari multimedialiserer elementer av det syvukersprogrammet deres. De utfordrer helsemyndighetenes råd om fysisk aktivitet, og hevder at selv en liten treningsøkt kan gi helsegevinst.

Best mulig helsegevinst på kortest mulig tid. Det sier fysiologiprofessor og forsker Ulrik Wisløff og han snakker om motivet for det nye sjuukersprogrammet han og kollega Atefe Rafiee Tari nettopp har gitt ut i bokform.

Med den utfordrer de helsemyndighetenes råd om fysisk aktivitet. For du trenger, sier de, verken 150–300 moderate aktivitetsminutter eller 75–150 intensive treningsminutter hver uke. Du trenger kanskje bare 30. Folk blir overrasket, sier Wisløff.

- De tror jo ikke at de får effekt av så lite trening. Men det er vist i studier. Trening bedrer både hjertehelsen, hjernehelsen, beinhelsen, søvnen og psyken. Styrketrening gir både større og sterkere muskler, men også 'raskere' muskler som kan redusere risikoen for fall og det styrker skjelettet





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fysisk Aktivitet Heartsykdom Hjernehjertesykdom Bestehelsegevinst Moderat Og Intensiv Trening Barnas Fritidsaktiviteter

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«Helvetesuka»-deltaker: - Er bange for at folk skal prøve den extreme kostEmilie Nereng (30) var en av deltagerne i TV-serien Helvetesuka, der deltakerne ble satt gjennom en rekkeonetroفتøvelser med svært begrenset med mat. Nereng opplevde at det var vansktå leve under de strenge forholdene og nevner at hun gikk ned tre kilo på den tiden hun var med.

Read more »

Liverpool: Yan Diomande er den nyeste transfertilpasningenLiverpool er bekymret for å styrke angrepsrekken sin nå som Mohamed Salah forlater klubben. De ser nå Yan Diomande, et Bundesliga-talent som er lagkamerat med VM-aktuelle Antonio Nusa. Prislappen for Diomande er anslått til rundt 100 millioner euro, menLiverpool er godt posisjonert til å sikre seg underskriften til Diomande.

Read more »

Den norske aktivisten i Tyrkia gravemente pådyretDen norske aktivisten kan ha blitt utsatt for mishandling og brutal behandling fra israelske soldater mens den israelske nødhjelpsflotillja til Gaza stanset. Magnus de Besche er en av de fire nordmennene som er om bord i flotilljenen som fikk stopp av israelske styrker.

Read more »

Citroån gjeninnförer 2CV i el variant etter 36 årCitroån trøtt prøduksjonen av den ikoniske modellen etter 36 år og gjeninnfører den, nå i elbilvariant

Read more »