Utradisjonelle forberedelser for Leknessund før VM-tempoen i Kigali

Andreas Leknessunds trener, Lars Holm, tok utradisjonelle grep for å forberede syklisten til VM-tempoen i Rwanda. Akklimatisering på Haglebu, med varmeøkter for å simulere høyde, var en del av oppkjøringen.

Trener Lars Holm valgte Haglebu for å forberede Andreas Leknessund til VM-tempo i Kigali , Rwanda . Forberedelsene var utradisjonelle, med trening på 900 meter over havet og varmeøkter for å simulere høydeeffekter. Leknessund, som er Norges eneste deltaker i herrenes VM-tempo, avsluttet Tour of Britain 7. september og hadde kun to uker til å akklimatisere seg før mesterskapet i Kigali , som ligger 1500 meter over havet.

På grunn av tidspress og begrensede muligheter for høydetrening, valgte Holm og Leknessund å fokusere på akklimatisering på Haglebu. Holm beskriver det som å ha perfekte veier med lite trafikk, kombinert med akklimatiseringstiltak som varmeøkter innendørs med høyere luftfuktighet. Dette skal gjøre det vanskeligere å puste og potensielt gi samme effekt som å forberede seg i høyden. Kaggestad kommenterer at det er kreativt og løsningsorientert og at det potensielt kan funke bra. Leknessund selv poengterer at uansett effekt har det vært god trening. Forberedelsene på Haglebu ga også Leknessund tid med kjæresten, noe som var kjærkomment for en utøver med mange reisedøgn. Under normale omstendigheter ville sykkelforbundet ha fasilitert oppladningen, men på grunn av økonomiske utfordringer og ressurser var det Holm som tok ansvar. Holm beskriver oppholdet som vellykket og at Leknessund er på et høyt nivå. Leknessund dro til Kigali fredag og fikk en gjennomkjøring i tempoløypa på lørdag. Han føler seg fin, er motivert og ser frem til tempoen. Leknessunds beste resultat i VM-tempo er en 13. plass fra 2020. Han sikter nå mot en topp ti-plassering og er klar over at forholdene i Kigali, som høyde, kan åpne for overraskelser. I kvinneklassen stiller Norge med Katrine Aalerud og Sigrid Ytterhus Haugset. Sykkel-VM arrangeres for første gang i Afrika, og Andreas Leknessund skal også delta i fellesstarten neste søndag





