Utrettelig kamp for aksept

Pride-måneden er en tid for å feire alle menneskers rett til å være seg selv, men noen kan føle seg ukomfortable med dagens form for feiring.

Vi er snart halvveis i Pride -måneden. Min far, som var heterofil, var født i 1897. Den gang fornektet man at det fantes homofile. Med god hjelp fra mor gikk far fra fornektelse til full aksept.

Fakta om Fabian Stang Født 19. august 1955 i Oslo. Er sønn av den legendariske skuespilleren Wenche Foss. Er utdannet jurist og har vært politiker i Oslo i mange år for Høyre. Har vært ordfører i hovedstaden i perioden 2007-2015.

Fra 2016-2018 var han statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). I 2018 gikk han tilbake til å jobbe som advokat og ble partner i Elden Advokatfirma. Kilde: Store norske leksikon Utrettelig kampSlik aksept er nå heldigvis godt forankret i befolkningen, etter noens utrettelige, tidvis ensomme, kamp. Men det er fortsatt noen som ikke aksepterer alles rett til å elske den man vil.

Så må vi spørre oss om vi får med disse siste, når Pride feires slik det gjøres i dag. Flere av mine homofile venner kjenner seg ikke igjen når deres seksuelle legning også feires en hel måned med tvangsflagging på skoler og noen innslag som hører best hjemme på soverommet.

For mange av oss, som har kjempet for de skeives rettigheter i flere tiår, kan noe av formen på dagens feiring kanskje oppleves som en utfordring for å få skeptikerne med, på det som skal være alles selvfølgelige rett til å være den man er. Selv feirer jeg med regnbueflagget, én dag, på min ti meter høye flaggstang. Dette innlegget ble først postet på Facebook, og har blitt redigert av en av Nettavisens journalister





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