Utrolig comeback: Svensson spilte til tross for muskelskade – "Bondementalitet" avgjørende?

Jonas Svensson overrasket alle da han spilte mot Sarpsborg, til tross for en muskelskade og manglende klarsignal. Lagkamerater roser hans rutine og mentale styrke, mens "bondementaliteten" i Trøndelag blir trukket frem som en mulig forklaring.

Jonas Svensson (33) pådro seg en muskelskade mot Tromsø forrige helg, noe som plasserte ham på klubbens allerede lange skadeliste. Vendingen kom imidlertid dagen før kampen. Svensson var plutselig inkludert i troppen. 'Det har vært litt spesielt,' røper Svensson overfor VG. 'Jeg var egentlig ikke klarert for spill for et par dager siden, men jeg ble bedre raskere enn hva vi hadde forventet.'

På Lerkendal-gresset kunne han slippe jubelen løs sammen med lagkameratene etter sesongens første seier. 'Jeg har savnet den følelsen her – å feire med guttene og ta tre poeng hjemme på Lerkendal foran supporterne våre. Ingenting er bedre enn det,' sier Svensson. Svensson fremhever de gode fysioterapeutene som fikk 'stablet ham på beina' før kampen.

'Har du opplevd det før i karrieren din, å ikke være klarert for kamp to dager før og likevel ende opp med å spille?' spør journalisten. 'Nei, men det handler litt om at jeg og det fysiske teamet skal bli kjent med hverandre. Som regel har jeg restituert ganske fort fra skader,' forklarer Svensson og fortsetter: 'Jeg føler vi fant en god balanse, og i dag var kanskje risikoen litt høyere, uten at det var noe galskap. Jeg kan si det slik: Hvis dette hadde vært i Tyrkia, så hadde de sikkert kastet meg inn fra start.'

Lagkompis Ole Selnæs sier til VG at han ikke har hørt om noen som ikke har vært klarert for spill to dager før kamp, og som har endt opp med å spille. 'Det tilhører sjeldenhetene, ja. Men han er en nordtrønder da, så for alle trøndere så skjønner dem hva jeg mener med det. Det er litt mer sånn 'bondementalitet' med å bite sammen tennene. Så jeg er ikke veldig overrasket heller,' sier Selnæs. Heller ikke RBK-stopper Håkon Røsten – som trener Johansson trakk frem som lagets beste mot Sarpsborg – har hørt om lignende. 'Jeg tror Jonas er den første. Det er sånn det er å være fra Verdal – du tåler litt mer enn andre. Jonas kom inn og hjalp oss veldig godt med rutinen sin,' sier Røsten til VG.

På spørsmålet om det er den trønderske mentaliteten som spiller inn, svarer Røsten: 'Nei, kanskje ikke så enkelt. Men at det kan ha noe med det å gjøre, det tror jeg.' Videre roser Røsten Svensson for hans bidrag til laget. 'Vi vet hvor tøff han er i hodet. Vi vet hvor flink han er med oss andre òg. Flink til å lede, flink til å engasjere. Det sier jo alt om ham. Det er veldig viktig for laget å ha en sånn rutinert spiller som kan komme inn, snakke, vinne dueller, hjelpe til de siste 15-20 minuttene. Det var veldig viktig,' sier Røsten. 'Vi trenger spillere som ham. Vi har mange unge spillere som har lite erfaring, og da er det veldig viktig med typer som ham som har erfaring,' avslutter Selnæs.

Svenssons utrolige comeback og hans avgjørende bidrag til seieren mot Sarpsborg har satt lys på betydningen av erfaring og mental styrke i fotball. Historien er et eksempel på hvor viktig det er med en sterk lagånd og hvordan rutinerte spillere kan være uvurderlige for å veilede og inspirere yngre spillere.

Fysioterapeutene og det fysiske teamet spilte en avgjørende rolle for å få Svensson klar til kamp. Denne hendelsen understreker også viktigheten av å ha en god balanse mellom risiko og forsiktighet når man vurderer spillernes helse, og viser at i visse tilfeller kan det være verdt å ta en kalkulert risiko for å vinne.

Det gir også et innblikk i den trønderske mentaliteten, der tøffhet og vilje til å overvinne hindringer er høyt verdsatt. Samarbeidet mellom Svensson, det medisinske teamet og trenerapparatet viser at en helhetlig tilnærming til spillerens helse kan gi positive resultater, selv i uventede situasjoner.

Historien er et eksempel på hvor viktig det er med en sterk lagånd og hvordan rutinerte spillere kan være uvurderlige for å veilede og inspirere yngre spillere. Denne hendelsen understreker også viktigheten av å ha en god balanse mellom risiko og forsiktighet når man vurderer spillernes helse, og viser at i visse tilfeller kan det være verdt å ta en kalkulert risiko for å vinne.





Jonas Svensson RBK Rosenborg Muskelskade Comeback

Nikita Haikin har fått norsk statsborgerskap: – Utrolig takknemlig
Bodø/Glimts keeper kan nå bli aktuell for den norske VM-troppen, men først må en godkjenning fra FIFA til.

Read more »

Nikita Haikin har fått norsk statsborgerskap: – Utrolig takknemligBodø/Glimts keeper kan nå bli aktuell for den norske VM-troppen, men først må en godkjenning fra FIFA til.

Read more »

Nikita Haikin har fått norsk statsborgerskap: – Utrolig takknemligBodø/Glimts keeper kan nå bli aktuell for den norske VM-troppen, men først må en godkjenning fra FIFA til.

Read more »

Nikita Haikin har fått norsk statsborgerskap: – Utrolig takknemligBodø/Glimts keeper kan nå bli aktuell for den norske VM-troppen, men først må en godkjenning fra FIFA til.

Read more »

Nikita Haikin har fått norsk statsborgerskap: – Utrolig takknemligBodø/Glimts keeper kan nå bli aktuell for den norske VM-troppen, men først må en godkjenning fra FIFA til.

Read more »

Nikita Haikin har fått norsk statsborgerskap: – Utrolig takknemligBodø/Glimts keeper kan nå bli aktuell for den norske VM-troppen, men først må en godkjenning fra FIFA til.

Read more »