Utroskap: Hva er prisen for å følge hjertet?

En dypdykk i de emosjonelle, sosiale og økonomiske konsekvensene av utroskap, og hvordan man bør tenke grundig gjennom sine valg før man tar skritt som kan endre livet for alltid.

Det helt sentrale spørsmålet, som jeg mener du bør stille deg selv, er om du er villig til å leve med de konsekvensene som kan oppstå ved å være utro mot ektefellen din.

Hvor mye er du villig til å ofre for en affære? Elsker du ektefellen din og det livet dere har bygget sammen? Hva betyr historien dere har sammen, også gjennom barna deres? Å bli skilt for en forelskelse er jo ikke ulovlig, men det betyr ikke nødvendigvis at det alltid er det riktige å gjøre.

Nå kan jeg kanskje høres ut som en streng tante, men jeg vet av bitter erfaring, både egne og andres, at de valgene vi mener handler om å «bare følge hjertet vårt», ikke alltid ender så godt. Eller i det minste: ikke slik vi hadde forestilt oss. Et langt samliv, med alt det innebærer av kjedelige gjentakelser, virker kanskje ikke så gnistrende levende. Spesielt ikke når man har en spennende lapp i lommen fra en utrolig kjekk mann.

Men gjennom årene har jeg lyttet til mange som bare lengtet etter å vende tilbake til alt de forlot. Det samlivet som bygde på en lang, felles historie. For det var der de følte seg mest hjemme. Tenk nøye gjennom hva slags liv du og mannen din har sammen nå.

Er det kjærlighet, tillit og respekt mellom dere? Ligger «alvoret», som tannlegen skrev på lappen i lommen din, kun i begjæret etter deg, eller er det noe som har potensial til å utvikle seg til ekte kjærlighet? Det er mange spørsmål og ingen sikre svar her. Tenk grundig gjennom hva du egentlig vil med ekteskapet ditt, før du begir deg inn i et nytt kjærlighetsforhold.

Å ta en beslutning om utroskap er ikke bare en enkelt handling, men en prosess som kan ha varige konsekvenser for deg selv, din familie og de du elsker. Det er lett å bli forblendet av øyeblikkelige følelser, men det er viktig å se på det store bildet. Hvordan vil dine handlinger påvirke barnene dine? Vil de vokse opp i et hjem med tillit og stabilitet, eller vil de måle seg med usikkerhet og smerte?

Utroskap kan også ha økonomiske konsekvenser, spesielt hvis det fører til skilsmisse. Er du forberedt på å miste deler av det livet du har bygget opp sammen med din ektefelle? Det er også verdt å tenke på hvordan du vil føle deg om noen år. Vil du se tilbake på denne tiden med stolthet og tilfredshet, eller med skam og sorg?

Å være trofast er ikke alltid lett, men det er ofte det som gir mest mening i det lange løp. Hvis du virkelig føler at ekteskapet ditt ikke lenger fungerer, bør du snakke med din ektefelle om dine følelser i stedet for å søke trøst hos en annen. Kommunikasjon og ærlighet kan ofte løse mange problemer.

Husk at det er aldri for sent å jobbe på forholdet ditt, men det er også aldri for sent å gjøre det riktige valget for deg selv og dine nærmeste





