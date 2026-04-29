Årets russetid er utsatt til etter 17. mai på grunn av et ønske fra regjeringen om å prioritere eksamensforberedelser. Russen selv har overraskende positive reaksjoner.

Årets russetid er annerledes. Den tradisjonelle feiringen, preget av russen som samlet seg i parker og rundkjøringer, er for første gang utsatt til etter 17. mai.

Denne endringen skyldes et ønske fra regjeringen om å prioritere eksamensforberedelser og prestasjoner, og å skape en mer fokusert eksamensperiode for elevene. Tidligere år har russetiden ofte overlappet med eksamensperioden, noe som har ført til stress og potensielt dårligere resultater. Nå håper man at en utsatt russetid vil gi elevene muligheten til å konsentrere seg fullt ut om eksamen, og deretter feire fullført skolegang på en mer avslappet og gjennomtenkt måte.

Russens reaksjoner på endringen har vært blandede, men overraskende positive. I starten var det skepsis, da utsatt russetid bryter med mange års tradisjon. Men etter å ha tenkt seg om, har de fleste russepresidentene innsett at dette kan være en fordel. Anna Magdalena Mosby, russepresident ved Lillesand videregående skole, forklarer at utsatt russetid gir bedre forhold – varmere vær og lysere kvelder – og fjerner eksamensstresset.

Hun understreker at ingen ønsker å gjøre det dårlig på eksamen, og at en utsatt feiring gir rom for begge deler. Dybvadskog, russepresident for hele Vestland fylke, bekrefter at dette nye regelverket føles naturlig, og at skolene også har innført egne regler, som for eksempel forbud mot russebukser før 13. mai. Hun mener at en utsatt russetid gir en mer meningsfull feiring, hvor man kan feire at man faktisk er ferdig med skolen.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) understreker at regjeringen ønsker en eksamensavvikling hvor elevene kan fokusere på forberedelser og prestasjoner, fremfor å være opptatt med russetid. Hun peker på at russetiden har utviklet seg i en negativ retning, og at det nye regelverket legger til rette for en mer russefri eksamensperiode. Skolen skal ikke tilpasse seg russetiden, men sørge for mer og bedre læring.

Ministeren er glad for å se en mer dempet feiring flere steder, og at elevene får fullført eksamen før festen starter. Fra neste år vil alle de store russetreffene være etter 17. mai. Tilbakemeldingene fra ungdom og fylkeskommuner er positive, og man håper at endringene vil bidra til mer inkludering. Russen selv ser frem til en aktiv og fin russetid, uten stresset fra eksamen hengende over seg





