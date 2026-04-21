Utsendinger på vei til Islamabad midt i spent våpenhvile

USA sender forhandlere til Islamabad i et forsøk på å redde våpenhvilen med Iran, til tross for motstand fra iranske hardlinere.

Spekulasjonene rundt den amerikanske utsendingen Vance sin reise til Islamabad har skapt betydelig oppmerksomhet i internasjonale politiske kretser. Selv om avreisen ennå ikke er offisielt bekreftet av myndighetene i Washington, viser rapporter fra Axios til anonyme kilder som antyder at Vance skal lede en delegasjon for å forsøke å navigere i den komplekse konflikten mellom USA og Iran .

Dersom informasjonen stemmer, vil Vances ankomst falle sammen med en kritisk tidsfrist for den midlertidige våpenhvilen. President Donald Trump valgte nylig å forlenge denne våpenhvilen med ett døgn, noe som betyr at det diplomatiske vinduet for å unngå en eskalering av konflikten nå lukkes onsdag kveld. Det hvite hus har arbeidet under et enormt tidspress gjennom hele mandagen, i påvente av konkrete signaler fra Teheran om hvorvidt iranske representanter vil møte opp til de varslede samtalene i Pakistan. Situasjonen er preget av dype interne motsetninger i det iranske maktapparatet. Ifølge informanter med kjennskap til de interne prosessene i Iran, har Revolusjonsgarden utøvd et betydelig press for å innta en langt mer konfronterende posisjon. Kravet fra disse kreftene er krystallklart: Det skal ikke åpnes for noen form for dialog eller forhandlinger med USA før amerikanerne fysisk opphever den økonomiske blokaden av iranske havner og oljeterminaler. Dette kravet har gjort de diplomatiske anstrengelsene svært krevende, da det krever betydelige innrømmelser fra begge sider før selve forhandlingsbordet i det hele tatt kan settes opp. Meglere fra land som Pakistan, Egypt og Tyrkia jobber iherdig i kulissene for å legge til rette for et møte, i håp om å forhindre at regionen kastes ut i en dypere krise. Til tross for den harde linjen fra deler av det iranske styret, tyder mye på at det diplomatiske sporet likevel kan ha fått en åpning. Rapporter tyder på at den iranske delegasjonen mandag kveld endelig fikk grønt lys fra Irans øverste leder, Mojtaba Khamenei, til å delta i samtalene. Dette er et vendepunkt som gir et snev av håp for de involverte partene. Mens Vance forbereder seg på å forlate USA, enten det skjer tirsdag morgen eller som enkelte kilder hevder allerede mandag kveld, er også andre sentrale skikkelser som Steve Witkoff og Jared Kushner ventet å slutte seg til delegasjonen i Islamabad. Det internasjonale samfunnet følger nå nøye med på om denne koordinerte innsatsen fra amerikansk side, kombinert med mekling fra regionale stormakter, kan føre til en varig nedtrapping eller om spenningen vil nå et kokepunkt når våpenhvilen utløper om kort tid





