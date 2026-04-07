Utsettelse av KI-krav: En mulighet til å vise markedslederskap

Europaparlamentet har vedtatt å utsette kravene til høyrisiko KI-systemer. Ley Muller råder organisasjoner til å benytte denne utsettelsen til å styrke arbeidet med å etterleve KI-forordningen og vise markedslederskap. Hun mener at de som fortsetter arbeidet nå, vil være bedre forberedt når de harmoniserte standardene kommer.

Kravene til høyrisiko KI-systemer vil trolig bli utsatt, noe som gir organisasjoner et pusterom. Ley Muller, som er involvert i utviklingen av harmoniserte standarder, oppfordrer imidlertid til å benytte denne utsettelsen til å forsterke arbeidet. Hun argumenterer for at de som fortsetter arbeidet nå, vil vise markedslederskap og bygge tillit, mens de som venter, vil oppleve standardene som et startskudd.

Utsettelsen er ment å gi myndighetene mer tid til å utarbeide harmoniserte standarder som skal hjelpe organisasjoner med å etterleve kravene i KI-forordningen. Muller påpeker at retningen ikke endres, og at standardene vil bekrefte at de som er godt forberedt allerede er på rett kurs. De som velger å fortsette å forberede seg på kravene, demonstrerer et engasjement for grunnleggende rettigheter, sikkerhet og helse, noe som er kjernen i KI-forordningen. Dette er et internt motivert engasjement, og ikke bare en respons på eksterne pålegg. Videre vil slike organisasjoner kunne forsvare sine KI-systemer offentlig, før de er juridisk pålagt det, og gi kundene en reell grunn til å stole på dem. Muller presiserer at harmoniserte standarder er et nyttig verktøy, men ikke det eneste, spesielt for scale-ups og SMB-er. Hun oppfordrer organisasjoner til å bruke utsettelsen til å stressteste risikoklassifiseringsbeslutninger, styrke mekanismene for menneskelig tilsyn og gi teamene en dypere forståelse av kravene. De som følger standardiseringsprosessen, vil ha en stor fordel når veiledningen kommer. Hun understreker at full håndhevelse vil komme, og de som bruker utsettelsen til å bygge noe de er stolte av, vil stå stødig. Muller ser at det er mange som lettet over utsettelsen. Etterlevelsesteamene legger bort veikartene, utviklerne gleder seg over å slippe dokumentasjon. Hun forstår denne lettelsen, men til sine kunder og andre som har jobbet hardt for å møte fristene i august 2026, mener hun at dette er deres sjanse til å fortsette og vise markedslederskap. Hun er tydelig på at standardene er utformet for å gjøre etterlevelse, ikke lettere, og at de som venter til 2027, vil oppleve dem som et startskudd. Muller avslutter med å minne om at de organisasjonene som vil definere ansvarlig AI-lederskap i Norge, er de som velger å fortsette, selv når det er mange unnskyldninger for å stoppe





KI KI-Forordningen Høyrisiko KI Standarder Markedslederskap

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Forsinkelse av KI-krav: Vær forberedt, ikke brems nedEuropaparlamentets utsettelse av kravene til høyrisiko KI-systemer bør ikke føre til redusert innsats, ifølge Ley Muller. Hun oppfordrer organisasjoner til å fortsette arbeidet og forberede seg på fremtiden.

KI-forordning: Utsettelsen er en mulighet, ikke en unnskyldning for å stoppe oppEuropaparlamentets utsettelse av kravene til høyrisiko KI-systemer gir en pustepause for mange. Ley Muller, som er involvert i utviklingen av de kommende standardene, oppfordrer likevel organisasjoner til å fortsette arbeidet. Dette er en mulighet til å vise lederskap og forberede seg på fremtiden.

KI-forordningens utsettelse: En mulighet til å lede an, ikke bremse nedEuropaparlamentets utsettelse av kravene til høyrisiko KI-systemer gir en gyllen mulighet for organisasjoner til å styrke sitt arbeid med etterlevelse og demonstrere AI-lederskap. Ley Muller, som er involvert i utviklingen av de harmoniserte standardene, oppfordrer til å bruke tiden til å forbedre interne prosesser og fokusere på ansvarlig AI.

Slik planlegger du Drammen 10K: Tidligere eliteløper deler løpsplanTidligere eliteløper Marius Bakken gir råd om hvordan man best kan planlegge løpet Drammen 10K, inkludert viktigheten av et 5 km testløp og en detaljert løpsplan for å oppnå best mulig resultat.

Professor gir råd til pårørende av rusavhengige: 'Endring er mulig'Professor Jørgen G. Bramness ved Universitetet i Tromsø gir råd til pårørende av rusavhengige. Han understreker at bedring er mulig, men at det krever tålmodighet og støtte, og at motivasjon ofte kommer i møte med fagfolk. Han peker på skam, mangel på kapasitet i helsetjenesten og for få gode tilbud som utfordringer.

Forsinkelse i KI-krav: Vær forberedt, ikke brems nedEuropaparlamentets utsettelse av kravene til høyrisiko KI-systemer bør ikke føre til nedbremsing. Ley Muller råder organisasjoner til å fortsette forberedelsene og vise markedslederskap, da standardene som utvikles ikke vil gjøre etterlevelsen lettere.

