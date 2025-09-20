Utsikten fra Fløyen: Ikke lys, men Bergen vi trenger å se

En debatt om lyssetting av Fløysvingene tar feil fokus. Problemet er ikke mangel på lys, men den stadig mer begrensede utsikten over Bergen. Debattanten argumenterer for å prioritere rydding av skog fremfor belysning, for å åpne opp landskapet og gi tilbake den fantastiske utsikten over byen.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.\Som beboer på fjellsiden og ivrig bruker av Byfjellene, har jeg fulgt debatten om lyssetting av Fløysvingene med stor interesse. Men etter min mening er det egentlige problemet ikke lys i seg selv, men snarere den stadig mer begrensede utsikten.

Jeg husker tilbake til 80-tallet da jeg gikk på Christi Krybbe skoler, hvor vi var engasjert i å plante trær på Fløyen. Det var en del av et større, idealistisk prosjekt som gikk ut på å kle fjellsidene med skog. Bergens Skog- og Træplantningsselskap har gjennom over 150 år gjort en imponerende jobb med å skape og vedlikeholde byskogen. Men i dag er utsikten langs turveiene opp på Fløyen dessverre høyst varierende. Man ser stadig flere stormfelte trær som ligger og forfaller, noe som i utgangspunktet er forståelig med tanke på den enorme jobben det er å rydde. Konsekvensen er imidlertid at skogen tetner til, utsikten forsvinner, og Fløysvingene oppleves som mørke og lukkede. Et godt eksempel på hva som kan oppnås ved å rydde skog, er Stoltzekleiven. Der har man ryddet mye skog langs traseen, og resultatet er mer lys og en fantastisk utsikt. Dette gir folk den opplevelsen mange søker når de bestiger et av byens fjell: Synet av Bergen, den vakre byen mellom fjellene. Jeg har selv kjent på savnet av denne utsikten. Når jeg går opp Fløysvingene en sommerdag eller suser ned på rattkjelke om vinteren, tenker jeg ofte: «Eg savner utsikten».\Jeg mener at pengene som eventuelt skulle brukes på lyssetting av Fløysvingene, burde prioriteres annerledes. Jeg argumenterer for at de heller bør brukes til å åpne opp landskapet. Dette kan gjøres ved å felle noen trær og rydde i skogen. Dette vil ikke bare gjøre det lysere, men også merkbart vakrere. Da får vi tilbake det Fløyen først og fremst skal gi oss: den fantastiske utsikten over verdens vakreste by. Vi trenger skog og trær, det er uomtvistelig. Men vi trenger ikke så mye skog at den stenger Bergen ute. Jeg er overbevist om at ved å prioritere utsikten, vil vi forbedre opplevelsen for alle som bruker Fløyen. La Fløyen igjen bli et sted der vi ser byen og ikke bare skogen. Dette vil ikke bare gi en visuell forbedring, men også en forbedret rekreasjonsopplevelse for både fastboende og besøkende. Det handler om å balansere hensynet til skogen med behovet for å kunne nyte utsikten, og det er min klare oppfatning at utsikten i dag er altfor nedprioritert. Et balansert forhold mellom trær og utsikt er essensielt for å gjøre Fløyen til et attraktivt turmål for alle. Jeg håper at byens politikere og beslutningstakere tar dette med i betraktning når de vurderer fremtidige investeringer og planer for Fløyen





