Utslippskutt på sjøen: Prioritér ren kraft effektivt

En debatt der forfargen advarer mot å bruke knapp ren kraft på lavklimatiltak for skip. Hovedpoenget er at energikrevende produksjon av grønn ammoniakk kan trekke ned den samlede klimaeffekten. For å maksimere utslippskuttene bør ren kraft først erstatte fossildrevet industri og deretter vurderes direkte bruk av kjernekraft i transport.

Det er riktig å arbeide med utslippsreduserende teknologi for skip, men dersom vi velger feil løsninger, kan det i praksis bremse Europas klimakutt. Hovedproblemet er enkelt: Ren kraft er en knapp ressurs i Europa.

Bruker vi den på tiltak med lav klimaeffekt per kilowattime, går det på bekostning av tiltak som kan kutte langt mer CO₂. De reelle alternativene er elektrifisering, syntetiske drivstoff som grønn ammoniakk og i et lengre perspektiv kjernekraftdrevne skip. Full-elektrisk drift er for de fleste offshorefartøy lite realistisk på grunn av energibehov og operasjonsmønster. Dermed står syntetisk drivstoff igjen som hovedalternativ på kort sikt.

Grønn ammoniakk fremstilles med ren strøm, vann og nitrogen. Først spaltes vann til hydrogen via elektrolyse, deretter bindes hydrogenet til nitrogen i Haber-Bosch-prosessen. Begge trinn er ekstremt energikrevende. Rundt 60 prosent av energien går tapt gjennom produksjon, lagring og transport.

Her ligger kjernen i problemet: Klimapolitikk handler om prioritering av ren kraft som i dag er en knapp ressurs. Ren kraft må derfor brukes der den gir størst utslippskutt per enhet. Det er også et prioriteringsspørsmål innen ammoniakk: Verden bruker allerede enorme mengder til kunstgjødsel, i dag produsert fra fossil gass. Før vi begynner å brenne grønn ammoniakk i skip, bør den først erstatte dagens fossile produksjon av ammoniakk.

Det gir større klimaeffekt. Et vanlig motargument er at økt etterspørsel etter grønn ammoniakk vil drive frem ny fornybar kraft. Men en industriprosess som Haber-Bosch krever stabil kraft, ikke variabel produksjon fra sol og vind alene. Skal dette balanseres med gasskraft, forsvinner klimaeffekten fordi det er mer effektivt å lage hydrogen direkte fra fossil gass enn å brenne gassen for å lage strøm som så skal lage hydrogen.

Store batterilagre for å jevne ut variabel kraft har egne energitap. Når disse kombineres med tapene i selve ammoniakkproduksjonen, blir det samlede energiregnestykket meget svakt. For at energiregnestykket for syntetisk drivstoff skal gå opp, trengs ny, stabil grunnlast. I dag peker kjernekraft seg ut som det mest realistiske utslippsfrie alternativet.

Da bør vi stille spørsmålet: Er det mer effektivt å bruke kjernekraften direkte i transport, fremfor å gå via energikrevende drivstoffproduksjon? Kjernekraft brukes allerede i militære fartøy, og sivile forsøk er gjort, blant annet med NS Savannah på 1960-tallet. Å ta i bruk kjernekraft på skip vil være krevende, men olje- og gassindustrien har forutsetninger for å bidra. Det vil likevel kreve betydelig regulatorisk utvikling og kompetansebygging





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Grønn Ammoniakk Klimapolitikk Ren Kraft Haber-Bosch Kjernekraft I Skip

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Strømstøtten er Norges egentlige sløseriUten betydelig utbygging av ny kraft vil Norge mangle energi til både husholdninger og den industrien vi sier vi vil bygge.

Read more »

Strømstøtten er Norges egentlige sløseriUten betydelig utbygging av ny kraft vil Norge mangle energi til både husholdninger og den industrien vi sier vi vil bygge.

Read more »

Norge mangler energi uten utbygging av ny kraftNorge diskuterer investeringer i ny kraft som om de er luksusprosjekter, men uten betydelig utbygging av ny kraft vil Norge mangle energi til både husholdninger og industri.

Read more »

Mann dømt for å kaste hund i sjøen etter truende oppførselEn mann i 20-årene er dømt for vold mot en 11 år gammel hund som han kastet over et gjerde og ut i sjøen. Hundeholderen ble truet av mannen, som lone seg for å få støllet hans. Hundene ble reddet av brannvesenet. Tiltalte erkjenner skyld, men hevder å huske lite på grunn av alkohol. Dommen folgte i juni.

Read more »