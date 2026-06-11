Utvidet skjenketid under fotball-VM skaper debatt og politiberedskap

Stortinget har vedtatt at utesteder kan servere alkohol døgnet rundt under VM-fotball, noe som fører til ulike forberedelser hos politiet i Bergen og Stavanger.

Stortinget har i år tatt en betydelig beslutning som vil påvirke utelivet under det kommende verdensmesterskapet i fotball. Det er nå åpnet for at utesteder kan servere alkohol gjennom hele døgnet, forutsatt at det vises direktesendt VM-fotball på skjermene.

Denne beslutningen gir hver enkelt kommune fullmakt til å avgjøre om de vil tillate slik utvidet skjenking innenfor sine grenser. Normalt sett er alkoholserveringen i Norge strengt regulert med stenging klokken 03.00 på natten, men under dette store sportsarrangementet kan fotballentusiaster nå nyte øl og vin på barer langt utover natten, så lenge den lokale kommuneadministrasjonen har gitt grønt lys.

Denne endringen i praksis er et resultat av et politisk flertall i Stortinget, hvor partier som Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet sto bak forslaget, og fikk støtte fra Venstre. Statsminister Jonas Gahr Støre hadde allerede tidligere lovet at folk skulle få muligheten til å drikke øl helt til dommeren blåser av kampen, noe som viser et ønske om å tilrettelegge for en feststemt atmosfære rundt nasjonale sportsbegivenheter.

Helse- og omsorgsdepartementet hadde i forkant av voteringen instilt på at alkoholloven midlertidig skulle endres for å imøtekomme behovene under sommerens VM-sluttspill. Det er imidlertid viktig å merke seg at det kun gjelder lettere alkoholholdige drikker; servering av brennevin er fortsatt strengt begrenset til de ordinære skjenketidene, noe som har vært et punkt for diskusjon blant ulike interessegrupper og rusorganisasjoner som er kritiske til utvidelsen. Reaksjonene og beredskapen varierer sterkt mellom ulike politidistrikter i landet.

I Bergen er politiet relativt rolig til utvidelsen. Politiinspektør Lars Morten Lothe, som er fungerende leder for politiet i Bergen, Askøy og Øygarden, uttaler at de ikke forventer at et stort antall skjenkesteder vil benytte seg av muligheten til å holde åpent etter klokken 03.00. Han tror heller ikke at det vil være en massiv pågang fra innbyggerne.

Likevel understreker Lothe at politiet vil følge nøye med på aktiviteten i utelivet og kontrollere at alle utesteder som søker om utvidet tid, har et tilstrekkelig vakthold. Dette er et absolutt krav for å sikre at sikkerheten opprettholdes. Stabssjef Kjetil Øyri i Vest politidistrikt legger til at de har hatt en god og konstruktiv dialog med både utelivsbransjen og vekterbransjen over tid.

Erfaringer fra tidligere store arrangementer tyder på at slike utvidelser ikke nødvendigvis fører til en drastisk økning i politiets oppdrag. Likevel er bemanningen noe styrket på de dagene hvor Norge spiller kamp, slik at man er rustet til å håndtere eventuelle hendelser. Øyri uttrykker et håp om at befolkningen skal kose seg med VM og spesielt med Norges deltakelse uten at det oppstår alvorlige problemer. I sterk kontrast til Bergen står situasjonen i Stavanger og Sør-Vest politidistrikt.

Her er forventningene til aktiviteten betydelig høyere. Kathrine Sæland Rotseth, seksjonsleder for forebyggende og patruljeseksjon ved Stavanger politistasjon, opplyser at de har planlagt for en markant økning i aktivitet knyttet til den utvidede skjenkingen. Politiet i Stavanger venter flere mennesker ute i gatene og forutser et høyere konfliktnivå enn det som er normalt, spesielt fordi mange av kampene spilles natt til ukedager.

Dette skaper en ekstra utfordring for politiet, da behovet for økt bemanning faller sammen med en periode preget av ferieavvikling i etaten. Rotseth er tydelig på at politiet forventer at den utvidede skjenkingen er strengt knyttet til reell kampvisning, og at arrangørene tar sitt ansvar for forsvarlig vakthold på alvor. Politiet vil følge utviklingen tett fra VM-åpningen og ha et spesielt fokus på de utestedene som har fått tillatelse til å servere alkohol utover ordinær tid.

Når det gjelder det norske landslaget, er det spesielt to kamper som vil sette beredskapen på prøve på grunn av tidspunktene. Den første kampen mot Irak starter ved midnatt natt til 17. juni, mens oppgjøret mot Senegal starter så sent som klokken 02.00. Slike tidspunkter gjør at den utvidede skjenketiden blir svært relevant for fansen.

Det er verdt å merke seg at reglene om utvidet skjenking ikke bare gjelder på kampdager for Norge, men i prinsippet gjennom hele turneringen, også de nettene hvor Norge ikke spiller. Dette åpner for at fotballinteresserte kan følge med på andre nasjoners kamper i en sosial setting på utesteder.

Balansen mellom å tillate folkelig glede og å opprettholde offentlig ro og orden er dermed i sentrum for politiets arbeid i sommer, mens politikerne har lagt til rette for at sportens store begivenhet skal kunne feires med et glass øl i hånden helt til sluttfløyten lyder





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Natt til fredag blir den første med utvidet alkoholsalg under fotball-VMPolitiet følger situasjonen tett, men håper folk koser seg. Stortinget sa tidligere i år ja til at utesteder kan servere alkohol gjennom hele døgnet – så lenge det vises direktesendt VM-fotball på TV-skjermene. Normalt skal alkoholserveringen stenges klokka 3 på natten, men under verdensmesterskapet kan fotballtittere drikke øl og vin på bar lengre dersom kommunen har sagt ja. Politiet i Bergen regner ikke med at det blir mange skjenkesteder som har åpent etter kokka 3.00, eller at det blir mange innbyggere som vil benytte seg av muligheten, opplyser politiinspektør Lars Morten Lothe, fungerende leder for politiet i Bergen, Askøy og Øygarden.

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