Utviklingsminister Åsmund Aukrust måtte snu på vei til Libanon

Utviklingsminister Åsmund Aukrust fra Ap måtte snu på vei til Libanon på grunn av meldinger om nye israelske angrep i Libanon. Aukrust skulle møte Libanons president, sivilsamfunn og internt fordrevne sammen med Tysklands utviklingsminister Reem Alabali Radovan.

Trusler om nye israelske angrep mot Libanon og hovedstaden Beirut tvang utviklingsministeren til å snu. Aukrust skulle møte Libanons president, sivilsamfunn og internt fordrevne sammen med Tysklands utviklingsminister Reem Alabali Radovan. Tyskland skal ha trukket i bremsen, og flyet skal nå etter planen returnere til Berlin. Over 3400 personer har blitt drept siden mars i år på grunn av konflikten mellom Israel og Hizbollah.

Norge har hittil i år bidratt med 236 millioner kroner i humanitær bistand til Libanon. Aukrust sa at Libanon er i akutt krise og at det er de mest sårbare som rammes hardest. Han reiste til Libanon for å sende et tydelig budskap om solidaritet og støtte. Aukrust håper at de pågående dialogforsøkene vil føre til en varig våpenhvile og støtter den libanesiske regjeringen i arbeidet med å løse konflikten mellom Israel og Hizbollah.

Aukrust måtte avbryte turen fordi han ønsket å uttrykke sin klare solidaritet med det libanesiske folket om den humanitære og politiske situasjonen. Aukrust mente at konflikten mellom Israel og Hizbollah ikke kan løses med militær makt og håper at de pågående dialogforsøkene vil føre til en varig våpenhvile. Han mente også at det er viktig å støtte den libanesiske regjeringen i arbeidet med å løse konflikten mellom Israel og Hizbollah





