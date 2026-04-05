Uværet svekkes noe, men fortsatt full storm: Farevarsler gjelder søndag

Lavtrykket har flyttet seg sørover og er noe svakere enn først antatt, men Sør-Norge forbereder seg på storm. Rødt farevarsel for Rogaland og Agder. Fjelloverganger er stengt, ferger kansellert.

Det er endringer i dagens prognoser. Lavtrykket har flyttet seg litt sørover og er marginalt svakere enn tidligere antatt. Meteorologisk institutt melder at orkanstyrke ikke lenger er ventet, opplyser vakthavende meteorolog Pernille Borander til NTB. Imidlertid forventes det fortsatt full storm til sterk storm, med vindkast som kan nå mellom 30 og 40 meter per sekund.

Det røde farevarselet gjelder for deler av Rogaland og Agder søndag mellom klokken 11 og 17, mens flere andre områder i Sør-Norge er under oransje eller gult farevarsel. Dette indikerer betydelige værforhold som kan utgjøre en trussel mot liv og eiendom. Myndighetene oppfordrer befolkningen i de berørte områdene til å være forberedt og følge rådene fra lokale myndigheter. Situasjonen overvåkes kontinuerlig, og oppdateringer vil bli gitt etter behov. \Uværet har ført til betydelige konsekvenser, spesielt for transportsektoren. Flere fjelloverganger er stengt eller har kolonnekjøring søndag på grunn av de vanskelige kjøreforholdene. Valdresflye, Hol-Aurland, Sognefjellet, Gaularfjellet og Vikafjellet er helt stengt for trafikk. Over Haukelifjell er det kolonnekjøring, mens det er kolonnekjøring kun for tunge kjøretøy over Hardangervidda. Disse stengningene og begrensningene skyldes snøfall, is og sterke vindforhold som gjør veiene ufremkommelige eller farlige. I tillegg til veistengninger, er det også innstillinger i både ferge- og flytrafikken. Color Line og Fjord Line har innstilt de fleste fergeavganger mellom Kristiansand og Hirtshals søndag. Hurtigruten varsler også endringer på kort varsel. MS Finnmarken har kansellert anløpet i Stavanger og seiler direkte til Ålesund. Disse kanselleringene og endringene understreker viktigheten av å holde seg oppdatert på reiseinformasjon og å være forberedt på mulige forsinkelser eller endringer i reiseplanene. Passasjerer oppfordres til å kontakte sine reisebyråer eller flyselskaper for å få oppdatert informasjon om status for sine reiser.\Fylkeskommuner og andre regionale myndigheter jobber kontinuerlig med å håndtere konsekvensene av uværet og sørge for sikkerhet for befolkningen. De samarbeider tett med meteorologiske institusjoner og andre relevante aktører for å sikre at informasjon blir spredt raskt og effektivt. Det er viktig å følge rådene fra lokale myndigheter og å unngå unødvendige reiser i de berørte områdene. Hvis man må ut på veien, bør man forsikre seg om at bilen er godt forberedt for vinterforholdene, inkludert å ha vinterdekk og tilstrekkelig med drivstoff. Man bør også holde seg oppdatert om veiforholdene og være forberedt på å snu eller ta alternative ruter hvis forholdene blir for vanskelige. Flere personer hadde bedt om å få sette ned fartsgrensa. Fylket har svart på dette. Kommuner og fylkeskommuner er ansvarlige for å sikre trygge veier, og jobber kontinuerlig med å vurdere behovet for endringer i fartsgrenser og andre sikkerhetstiltak. Informasjon om veiforholdene og eventuelle restriksjoner er tilgjengelig på Vegvesenets nettsider og via andre kommunikasjonskanaler





Avlyser ferje­avganger: - Det er uværet «Dave» som kommerBåde Color Line og Fjord Line avlyser flere av søndagens avganger.

Avlyser ferje­avganger: - Det er uværet «Dave» som kommerBåde Color Line og Fjord Line avlyser flere av søndagens avganger.

