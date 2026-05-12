Uvanlig allianse går sammen for kontroversielle vindkraftforhandlinger

En uvanlig allianse bestående av MDG, NHO og Natur og Ungdom går sammen om til dels kontroversielle forslag for å få fart på vindkraftutbyggingen i Norge.

Vindkraftutbyggingen på Fosen har ført til langvarig konflikt med reindriftsnæringa i området. Regjeringen bevilget 100 millioner kroner for å flytte vinterbeitet til reinen til Nord-Østerdalen. Hovedforslagene som MDG og samarbeidspartnerne har fremmet er en utredningsplikt for kommuner, kompensasjon til naboer og tidlige inntekter til kommunene. MDG-representant Frøya Sjursæther har hevdet at dette er et viktig signal hvor stor brenning det er for saken.

Forfatterne mener at fordi vindkraftutbyggingen fram til nå ikke har gått som den skulle og har ført til store naturinngrep, betyr ikke det at man kan si nei til alle vindmøller. MDG, NHO og Natur og Ungdom er enige om at vi ikke kan fortsette å ha en vindkraftdebatt der man sier konsekvent nei til alt. Samtidig er de ikke enige om alt imellom. Rødt-politiker Sofie Marhaug advarer mot et krav om utredningsplikt, som hun mener gir utbyggerne mer makt.

NHO og Natur og Ungdom støtter ikke Frøya Sjursæthers forslag, ifølge en uttalelse fra NHO-leder Ragnar Lodheim. MAI-leder Mani Hussaini sier at partiet vil komme tilbake til frågan om de støtter forslaget eller ikke. Men han er positiv til en eller annen form for plikt til å utrede. Høyres energipolitiske talsmann, Aleksander Stokkebø, vil ikke bekrefte hvordan partiet stiller seg til MDGs forslag, men opplyser at deres eget forslag er under arbeid





