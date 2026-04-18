Uvanlig funn i Thansens container: Par dumpet voksent leketøy i dekkcontainer

Et par ble oppdaget mens de kastet voksent leketøy i en av Thansens containere i Elverum. Butikksjefen krever at de henter det, og advarer mot bruk av containere til privat avfall.

Midt på lyse dagen tirsdag denne uken, svingte et par inn i bakgården til utstyrsbutikken Thansen i Prestmyrbakken i Elverum . Der kvittet de seg bokstavelig talt med sitt eget utstyr i en av butikkenes containere. Da butikksjef Dusan Adamovic sjekket hva som hadde blitt kastet, viste det seg å være en pose med det han kaller voksent leketøy . For i containeren som er forbeholdt dekk, lå det tre veslevoksne produkter av en helt annen type gummi – og ikke av slaget som egner seg for gjenbruk.

Paret som kastet fra seg gjenstandene, var ikke klar over at de ble observert gjennom et vindu som vender mot bakgården. Bilens registreringsnummer ble også fanget opp av overvåkningskameraene. Som en konsekvens fikk de en uventet anmodning om å komme tilbake for å hente sine etterlatenskaper. Adamovic forteller at de ikke gjorde noe mer nummer ut av det enn å be dem komme tilbake. Da han sjekket onsdag morgen, var posen borte. Dette er imidlertid ikke første gangen han har opplevd at folk bruker butikkens containere som sin egen søppelbøtte. Kontainerne i bakgården er til butikkens eget avfall og ikke til offentlig benyttelse, understreker Adamovic. Det har vært en rekke lignende hendelser tidligere. En gang fant de et helt kjøkken i en av containerne. I tillegg har det blitt kastet matter, ryer, vanlig søppel og til og med en pose med fuglemøkk. At folk bruker butikkens containere til eget formål, er ikke bare til irritasjon for butikken. De mottar saftige bøter dersom det ligger annen type avfall enn det containerne er ment for i søppelet. Det koster også relativt mye å få dem tømt, noe som gjør at det som virker enkelt for andre, blir vanskelig og dyrt for butikken. Problemet ble såpass stort at butikksjefen valgte å oppgradere til låsbare containere for å unngå denne problematikken. Den eneste containeren som ikke er låst, er den for dekk, da den må være åpen. Det var nettopp i denne åpne containeren det siste funnet ble gjort. Adamovic tror ikke folk tror at disse containerne er offentlige, da man må kjøre inn i bakgården for å komme til dem, og ingenting tyder på at de er til allmenn bruk. Han mener det rett og slett handler om latskap. Når det gjelder gårsdagens spesifikke funn, kan det hende noen syntes det var for pinlig å kaste det på Hornmoen, kommunens gjenvinningsstasjon. Silikon kan kastes i restavfall, så Adamovic forstår ikke hvorfor de valgte å hive det der i stedet for å legge det i en pose, knyte den igjen og få det hentet fra egen søppelkasse. Lærdommen for paret, og potensielt andre som vurderer å ta snarveier med kjøkken- og soveromsavfall, er at området er kameraovervåket og at overtredelser ikke vil bli tolerert. Butikken har valgt å ikke gå videre med denne hendelsen, men dersom det skjer igjen, vil de vurdere å anmelde det. Adamovic håper historien fungerer som en advarsel til de som forsøker seg på lemfeldig søppelhåndtering





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

En berg-og-dale-bane av en serieEt ungt par tar sjefen med boksene nede, og bruker det for alt det er verdt.

Read more »

Mystisk lysfenomen over Norge og Sverige: Mulig russisk rakettFlere vitner i Norge og Sverige har rapportert om et uvanlig lysfenomen på himmelen natt til tirsdag. Øyenvitner beskriver lyset som ligner en rakett eller svevende frontlykter. Politiet i begge land mottok flere meldinger. Fenomenet antas å være en russisk romrakett skutt opp fra Plesetsk, som ikke utgjorde noen fare for publikum.

Read more »

Ukjent lysfenomen observert på himmelen over Norge og SverigeFlere vitner rapporterer om et uvanlig lysfenomen observert på himmelen natt til i dag. Vitner i Norge og Sverige beskriver lyset som noe som lignet en rakett eller svevende frontlykter. Fenomenet ble identifisert som en russisk romrakett skutt opp fra Plesetsk, som ikke utgjorde noen fare.

Read more »

Mystisk lysfenomen observert over Vestnes og Nord-NorgeEn innbygger i Vestnes kommune tok bilder av et uvanlig lysfenomen natt til fredag. Lyset, som ble beskrevet som sterkt med en bueformet hale, ble sett i nordlig retning og beveget seg mot Molde. Lignende observasjoner er også rapportert fra Sandnessjøen, Hamarøy og Finland. Russiske medier melder om oppskytning av en romrakett fra Plesetsk i Russland samme natt.

Read more »

Russisk rakett lyser opp nattehimmelen over NorgeEt uvanlig lysfenomen observert over flere steder i Norge natt til fredag viser seg å være en russisk Sojus-rakett som skjøt opp militære satellitter. Fenomenet ble sett fra Bodø og Hamarøy, og forklares av eksperter som det øverste trinnet på raketten.

Read more »

Sjeldent politisk samarbeid: Rødt og Frp inviterer til felles seminarRødt og Fremskrittspartiet overrasker med et uvanlig samarbeid om et fagseminar om behovet for en ny makt- og demokratiutredning. Seminaret, som er invitert til over 400 politikere og rådgivere fra alle partier på Stortinget, inkluderer innledere som Gudmund Hernes, mannen bak den første maktutredningen i Norge, samt representanter fra fagforeningene YS og Unio.

Read more »